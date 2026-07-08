Intech Group đẩy mạnh chuyển đổi số cùng nền tảng quản trị BRAVO ERP

Trước yêu cầu quản trị ngày càng cao khi quy mô hoạt động không ngừng mở rộng, tập đoàn đã triển khai hệ thống BRAVO ERP nhằm xây dựng nền tảng quản trị tập trung, chuẩn hóa vận hành và nâng cao hiệu quả điều hành trên toàn hệ thống.

Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà là chiến lược phát triển

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Intech Group đã xây dựng được hệ sinh thái doanh nghiệp đa lĩnh vực với hàng trăm nhân sự, nhiều công ty thành viên và nhà máy quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Tập đoàn hiện sở hữu năng lực cung cấp giải pháp tổng thể trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ và năng lượng. Hiện nay, Intech sở hữu nhà máy sản xuất quy mô 6.000 m² với đầy đủ các khu vực từ nghiên cứu, thiết kế, gia công, chế tạo đến lắp ráp, kiểm tra chất lượng và chạy thử. Đồng thời, Intech đang từng bước hoàn thiện nhà máy mới tại Bắc Ninh, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý IV/2026.

Quy mô ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc khối lượng dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và nhu cầu phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận ngày càng lớn. Trong khi đó, các mô hình quản trị truyền thống dựa nhiều vào hồ sơ giấy, báo cáo thủ công hoặc dữ liệu phân tán khó có thể đáp ứng yêu cầu điều hành theo thời gian thực.

Nhận thức rõ điều này, Ban lãnh đạo Intech Group đã sớm xác định chuyển đổi số là định hướng chiến lược. Tập đoàn đã liên tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng nền tảng vận hành số nhằm tạo ra sự minh bạch trong thông tin, gia tăng hiệu quả điều hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thay vì chỉ số hóa từng quy trình đơn lẻ, Intech Group lựa chọn cách tiếp cận tổng thể, xây dựng một nền tảng quản trị đồng bộ để kết nối hoạt động từ khối kinh doanh, dự án, sản xuất đến tài chính, nhân sự.

ERP – "xương sống" trong hành trình số hóa hoạt động quản trị

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí và triển khai dự án kỹ thuật, Intech Group cần một hệ thống ERP có khả năng tùy biến cao theo quy trình quản trị thực tế. BRAVO ERP được lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng đồng thời các nghiệp vụ đặc thù về quản lý dự án, sản xuất, mua hàng, kho, tài chính – kế toán và nhân sự cùng với khả năng kết nối dữ liệu trên cùng một nền tảng thống nhất.

Hệ thống được triển khai cho nhiều bộ phận trọng yếu như quản lý dự án, quản lý bán hàng, quản lý kỹ thuật công nghệ, mua hàng, sản xuất, kho, kiểm soát chất lượng (QC), nhân sự và kế toán. Việc đồng bộ hóa dữ liệu và quy trình trên cùng một nền tảng giúp hình thành một hệ thống quản trị tập trung xuyên suốt toàn tập đoàn.

Đội dự án BRAVO khảo sát tại nhà máy của Intech

Trong các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp, dữ liệu thường tồn tại ở nhiều bộ phận khác nhau. Khi các dữ liệu này không được kết nối, việc tổng hợp báo cáo hay đánh giá hiệu quả hoạt động thường mất nhiều thời gian và tiềm ẩn rủi ro sai lệch.

Giải pháp ERP của BRAVO được đưa vào ứng dụng tại Intech đã giúp giải quyết bài toán này bằng cách tạo ra một nguồn dữ liệu thống nhất. Mỗi nghiệp vụ phát sinh tại một bộ phận sẽ được cập nhật và liên kết tức thời với các phòng ban liên quan. Điều đó giúp các nhà quản lý có được bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian thực, thay vì phải chờ đợi các báo cáo tổng hợp định kỳ.

Gia tăng hiệu quả vận hành cho toàn doanh nghiệp

Đối với Intech Group, giá trị của hệ thống ERP không chỉ nằm ở việc số hóa dữ liệu mà còn ở khả năng chuẩn hóa quy trình vận hành.

Trong hoạt động quản lý dự án, hệ thống giúp theo dõi tiến độ triển khai, nguồn lực, vật tư, chi phí và hiệu quả thực hiện trên cùng một nền tảng.

Ở khối sản xuất, việc liên kết giữa bộ phận mua hàng, kho, sản xuất và kiểm soát chất lượng giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn dòng nguyên vật liệu, hạn chế tồn kho dư thừa, giảm tình trạng thiếu hụt vật tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với bộ phận tài chính – kế toán, dữ liệu được cập nhật xuyên suốt từ các hoạt động kinh doanh, mua sắm, sản xuất và nhân sự giúp quá trình hạch toán, kiểm soát chi phí và lập báo cáo trở nên nhanh chóng, chính xác hơn.

Trong khi đó, bộ phận nhân sự có thể quản lý tập trung thông tin nhân viên, chấm công, tiền lương và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc, tạo nền tảng cho công tác quản trị nguồn nhân lực hiện đại.

Cán bộ kỹ thuật BRAVO hỗ trợ CBNV Intech trong quá trình ứng dụng phần mềm

BRAVO ERP đồng hành cùng Intech Group trên hành trình phát triển mới

Khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, việc duy trì khả năng kiểm soát, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành trở thành yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp. Một nền tảng quản trị đồng bộ không chỉ giúp giải quyết những thách thức hiện tại mà còn tạo tiền đề cho tăng trưởng trong tương lai.

Việc đầu tư triển khai BRAVO ERP giúp Intech Group xây dựng nền tảng quản trị tập trung, kết nối dữ liệu và quy trình xuyên suốt toàn hệ thống. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành mà còn là hạ tầng số quan trọng, giúp tập đoàn nâng cao năng lực quản trị, gia tăng khả năng thích ứng và sẵn sàng cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Giải pháp BRAVO ERP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Intech trên chặng đường phát triển

Trong hành trình vươn tới những cột mốc tăng trưởng mới, Intech Group xác định chuyển đổi số là một trong những động lực chiến lược. Đồng hành cùng tập đoàn, BRAVO ERP góp phần tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, hỗ trợ Intech nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bứt phá trong những năm tới.

Với định hướng phát triển lấy công nghệ làm động lực, cùng sự đầu tư bài bản cho giải pháp quản trị số, Intech Group đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.