Người trẻ ưu tiên tối ưu dòng tiền thay vì cắt giảm trải nghiệm

Quản lý tài chính linh hoạt trở thành xu hướng mới

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt liên tục tăng, quản lý tài chính cá nhân đang trở thành ưu tiên của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn cách "thắt lưng buộc bụng" hay cắt giảm hoàn toàn các nhu cầu chi tiêu, nhiều người đang hướng đến giải pháp cân bằng giữa trải nghiệm cuộc sống và khả năng kiểm soát dòng tiền.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy tài chính, khi người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến việc tiết kiệm mà còn chú trọng sử dụng nguồn tiền một cách linh hoạt và hiệu quả.

Người trẻ thay đổi cách quản lý dòng tiền

Nếu trước đây nhiều người thường chờ đến khi tích lũy đủ tiền mới thực hiện các kế hoạch như du lịch, mua sắm hay giải trí, thì hiện nay cách tiếp cận tài chính đã có nhiều thay đổi.

Thay vì sử dụng toàn bộ tiền mặt cho mỗi khoản chi, người dùng ngày càng có xu hướng quản lý tài chính linh hoạt hơn bằng cách phân bổ dòng tiền theo từng giai đoạn để giảm áp lực chi tiêu tức thời. Đồng thời, họ cũng tận dụng các chương trình ưu đãi trong thời gian ngắn nhằm tối ưu lợi ích tài chính. Bên cạnh đó, việc chủ động chia nhỏ các khoản thanh toán giúp người dùng dễ dàng cân đối ngân sách hơn trong ngắn hạn, đồng thời vẫn duy trì được quỹ dự phòng cho những tình huống phát sinh ngoài kế hoạch.

Đây cũng là một trong những lý do khiến các giải pháp "Mua trước trả sau"(Buy Now, Pay Later) phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Săn vé du lịch/concert không cần chờ payday

Tại Việt Nam, Kredivo Vietnam là một trong những nền tảng đang mở rộng hệ sinh thái thanh toán cho nhiều nhu cầu đời sống. Người dùng có thể thanh toán trước cho các giao dịch cần thiết, sau đó lựa chọn hoàn trả trong vòng 30 ngày hoặc chia thành nhiều kỳ thanh toán phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Tối ưu dòng tiền thay vì chi tiêu quá mức

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, bản chất của hình thức mua trước trả sau không phải là khuyến khích tiêu dùng quá khả năng, mà là cung cấp thêm công cụ hỗ trợ quản lý dòng tiền ngắn hạn khi được sử dụng đúng cách.

Trong thực tế, hình thức này có thể phát huy hiệu quả trong nhiều tình huống như cần đặt vé máy bay gấp cho chuyến công tác, thanh toán hóa đơn điện, nước vào cuối tháng hoặc mua gói dữ liệu di động phục vụ công việc trước kỳ nhận lương, giúp người dùng chủ động hơn trong việc xoay xở tài chính ngắn hạn.

Ở những trường hợp trên, việc có thêm khoảng thời gian linh hoạt để thanh toán giúp người dùng giảm áp lực tài chính trước mắt mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu cần thiết.

Ba nguyên tắc sử dụng dịch vụ trả sau an toàn

Để khai thác hiệu quả các giải pháp thanh toán trả sau, các chuyên gia khuyến nghị người dùng cần tuân thủ ba nguyên tắc: Chỉ sử dụng cho các nhu cầu thực sự cần thiết: Ưu tiên những khoản chi phục vụ công việc, học tập hoặc sinh hoạt đã có kế hoạch. Theo dõi thời hạn thanh toán: Chủ động đặt lịch nhắc nhằm tránh phát sinh phí trả chậm. Không vượt quá khả năng tài chính: Dù được chia nhỏ khoản thanh toán, người dùng vẫn cần bảo đảm nguồn thu nhập để hoàn thành các kỳ trả tiếp theo.

Quản lý chi tiêu linh hoạt

Thanh toán linh hoạt trở thành xu hướng tài chính của người trẻ

Sự phát triển của nền kinh tế số đang tạo ra nhiều công cụ hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Trong đó, các giải pháp thanh toán linh hoạt ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn như một cách tối ưu dòng tiền mà vẫn duy trì chất lượng cuộc sống.

Thay vì chỉ tập trung cắt giảm chi tiêu, xu hướng hiện nay là chủ động quản lý nguồn tài chính để vừa đáp ứng các nhu cầu hiện tại, vừa bảo đảm sự ổn định và chủ động cho các kế hoạch trong tương lai.