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Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán nợ có bảo đảm

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Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán nợ có bảo đảm

Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo bán thỏa thuận các khoản nợ có tài sản bảo đảm của 3 doanh nghiệp lớn, bao gồm nhiều bất động sản giá trị, quyền tài sản tại các dự án chung cư và phương tiện vận tải.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm như sau:

I. Thông tin khoản nợ:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Công Nghệ Mới (tên trước đây Công ty CP Bán Lẻ C.T) – Đăng ký kinh doanh số: 0308316253.

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Giải trí Ẩm thực Mến Khách (tên trước đây Công ty CP Dịch vụ Du lịch Giải trí Ẩm thực C.T) – Đăng ký kinh doanh số: 0311059302.

3. Công ty Cổ phần Tổng công ty Hạ tầng Công nghiệp và Hậu cần Logiinds (tên trước đây Công ty Cổ phần CT Sóng Thần) – Đăng ký kinh doanh số: 3701390635.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

1. Chứng thư bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group (tên cũ: Công ty Cổ phần Tập đoàn CT) – Đăng ký kinh doanh số: 0308469355, người đại diện theo pháp luật: ông Trần Kim Chung.

2. Các tài sản khác là: xe ôtô đã qua sử dụng; Nhà và đất tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Quyền góp vốn; Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng mua bán căn hộ Léman C.T Plaza, tại địa chỉ số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng mua bán căn hộ Sunview 3 Apartment, tại địa chỉ số 1/7A Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh; Quyền tài sản đối với nhà kho Sóng Thần tại Khu Phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

III. Phương thức bán nợ:

- Giá bán nợ dự kiến: Theo thỏa thuận

- Phương thức bán nợ: Bán thỏa thuận

Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm mua khoản nợ, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, gặp Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2, địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

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