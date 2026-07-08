Du học không còn là cuộc đua đi sớm: Đầu tư sự sẵn sàng cho đại học

Theo Bộ Giáo dục Úc, Việt Nam hiện thuộc nhóm 5 thị trường du học lớn nhất của nước này với hơn 43.000 lượt ghi danh trong năm 2025, cho thấy sức hút bền vững của nền giáo dục được đánh giá cao về chất lượng và khả năng kết nối với thị trường lao động toàn cầu.

Tuy nhiên, khi chính sách visa và tuyển sinh quốc tế của Australia liên tục được "siết lại" từ năm 2024, nhiều gia đình bắt đầu nhìn nhận lại lộ trình du học của con. Thay vì đặt mục tiêu đưa con ra nước ngoài càng sớm càng tốt, không ít phụ huynh lựa chọn chuẩn bị nền tảng học thuật và kỹ năng ngay tại Việt Nam trước khi bước vào đại học quốc tế.

Sự thay đổi này phản ánh một tư duy đầu tư mới. Nếu trước đây, "du học sớm" thường được xem là lợi thế, thì ngày nay, câu hỏi được nhiều gia đình quan tâm hơn là: Con đã thực sự sẵn sàng để học và thành công trong môi trường đại học quốc tế hay chưa?

Chuẩn bị năng lực trước khi chuẩn bị hành trình

Theo các chuyên gia giáo dục, rào cản lớn nhất của nhiều học sinh khi bước vào đại học nước ngoài không phải là tiếng Anh, mà là phương pháp học.

Thầy Thầy Cameron Doherty Quản lý Chương trình Quốc tế Tú tài Úc (VAS Hanoi) cho biết: "Sinh viên phải tự nghiên cứu tài liệu, viết bài luận học thuật, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và chủ động chịu trách nhiệm về việc học của mình. Những năng lực này không thể hình thành trong vài tháng trước khi nhập học mà cần được rèn luyện xuyên suốt từ bậc phổ thông."

Kỹ năng thuyết trình, viết bài học thuật, tự nghiên cứu tài liệu cần hình thành từ sớm ngay từ bậc trung học

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn các chương trình phổ thông quốc tế ngay tại Việt Nam để con có thời gian làm quen với phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn nhận được sự đồng hành của gia đình trong giai đoạn trưởng thành.

Xu hướng này mở ra nhu cầu lớn đối với những chương trình không chỉ mang lại một văn bằng quốc tế, mà còn chuẩn bị cho học sinh năng lực học tập ở bậc đại học.

HSC: Học như một học sinh trung học của bang New South Wales

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phê duyệt Chương trình giáo dục tích hợp giữa Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình Tú tài Bang New South Wales (Higher School Certificate - HSC) tại Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội (VAS Hanoi).

HSC là bằng tốt nghiệp THPT chính thức của bang New South Wales - một trong những hệ thống giáo dục lớn và uy tín của Australia. Mỗi năm có hơn 60.000 học sinh tham gia chương trình và hệ thống xếp hạng tuyển sinh đại học ATAR.

Điểm khác biệt của HSC không chỉ nằm ở tấm bằng, mà ở cách chương trình chuẩn bị cho học sinh trước khi bước vào đại học. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi cuối cấp, HSC kết hợp giữa đánh giá quá trình học tập và các kỳ thi chuẩn hóa, đồng thời chú trọng phát triển các năng lực như viết luận học thuật, nghiên cứu, tư duy phản biện, thuyết trình, quản lý thời gian và tự học.

Chương trình Tú tài Úc HSC không phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất mà kết hợp đánh giá quá trình học tập và các kỳ thi chuẩn hoá

Đây cũng chính là những kỹ năng được các trường đại học trên thế giới kỳ vọng ở sinh viên ngay từ năm nhất. Không phải ngẫu nhiên mà HSC được nhiều ĐH Úc xem là khâu "Pre-Uni" của họ.

Theo lộ trình triển khai tại VAS Hanoi, học sinh sẽ học chương trình tích hợp giữa Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam và HSC New South Wales với đội ngũ giáo viên Quốc tế và Việt Nam. Chương trình tú tài HSC có đến 6 môn, 30 tiết học với GVQT, học bằng tiếng Anh mỗi tuần.

Điều quan trọng không phải đi du học sớm

Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu thay đổi nhanh chóng, lộ trình quốc tế của học sinh cũng đang thay đổi theo.

Nhiều gia đình không còn xem du học THPT là lựa chọn duy nhất để tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Thay vào đó, họ ưu tiên xây dựng cho con nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tự học và sự trưởng thành trước khi bước vào môi trường đại học quốc tế.

Theo TS. Vũ Thùy Hương, Hiệu trưởng VAS Hanoi: "Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình tích hợp HSC tại VAS Hanoi mang đến thêm một lựa chọn cho những gia đình theo đuổi định hướng đó. Không chỉ tiếp cận chương trình trung học phổ thông nguyên bản của bang New South Wales ngay tại Việt Nam, học sinh còn có cơ hội rèn luyện những năng lực học thuật cần thiết để tự tin bước vào các môi trường đại học nhiều thử thách trong tương lai."

TS. Vũ Thuỳ Hương - Hiệu trưởng VAS Hanoi phát biểu trong Lễ công bố chương trình Tú tài Úc HSC

Bởi trong một thế giới mà giáo dục ngày càng đề cao năng lực hơn bằng cấp, điều tạo nên lợi thế không còn là việc đi du học sớm hơn người khác, mà là được chuẩn bị tốt hơn để thành công khi cánh cửa đại học thực sự mở ra.