MM Mega Market Việt Nam và ITA tăng cường quảng bá sản phẩm Ý trên nền tảng số

Bước đi chiến lược này nhằm số hóa quy trình cung ứng, giúp các đối tác doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng Ý chính ngạch một cách nhanh chóng với chi phí tối ưu. Bên cạnh giải pháp số, chương trình còn mở ra cơ hội để các thương hiệu Ý kết nối trực tiếp với hệ sinh thái hơn 20.000 đối tác HORECA (khách sạn, nhà hàng, quán cà phê) toàn quốc của MMVN.

Đưa tinh hoa ẩm thực Ý đến gần hơn với khách hàng Việt Nam

Chuyên trang "Made in Italy" trên MMPro không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày trực tuyến, mà được thiết kế như một giải pháp mua hàng B2B chuyên sâu. Nền tảng cho phép các nhà quản lý thu mua dễ dàng đặt đơn hàng lớn, tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành tài chính minh bạch, đồng thời giúp các nhà cung cấp Ý tiếp cận tệp khách hàng chuyên nghiệp một cách trực diện mà không bị giới hạn về không gian hiển thị.

Hiện thực hóa giải pháp đó, trong giai đoạn đầu, MMVN đã số hóa thành công danh mục của 8 thương hiệu Ý tiêu biểu với hơn 80 sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, từ các dòng rượu vang lâu đời đến thực phẩm đặc trưng như sốt, giấm hữu cơ... Đặc biệt, với năng lực cốt lõi về hệ thống logistics và chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain) của MMVN, các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ này luôn được đảm bảo giữ trọn vẹn chất lượng nguyên bản từ kho tổng đến tận tay khách hàng. Đây là lời giải cho bài toán nguồn nguyên liệu cao cấp, an toàn và ổn định mà khối HORECA tại Việt Nam đang tìm kiếm.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này, bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại Ý tại Việt Nam kiêm Giám đốc Văn phòng Thương vụ Ý tại TP.HCM, cho biết:

"Việt Nam là một thị trường năng động với nền văn hóa ẩm thực phong phú và ngày càng cởi mở với các xu hướng quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong của MMVN trong phân khúc bán sỉ và cung ứng HORECA. Việc lựa chọn MMPro làm nền tảng chiến lược sẽ giúp các thương hiệu 'Made in Italy' vượt qua các rào cản phân phối truyền thống, tiếp cận trực tiếp và hiệu quả hơn các đối tác chuyên nghiệp tại Việt Nam, đồng thời cam kết bảo chứng cao nhất về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm."

Về phía MMVN, Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành cho biết: "Sự hợp tác giữa MMVN và ITA là lời khẳng định về năng lực của MMVN trong việc chuyển đổi số và phục vụ nhóm khách hàng B2B. Thông qua MMPro, chúng tôi đem đến cho khối HORECA giải pháp công nghệ mua sắm tối ưu, kết hợp với mạng lưới logistics chuyên nghiệp để đảm bảo tinh hoa ẩm thực Ý được cung ứng với sản lượng ổn định, chất lượng chuẩn mực và chi phí vận hành hiệu quả nhất cho doanh nghiệp."

Trong thời gian tới, MMVN dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục hàng Ý trên nền tảng số, đồng thời triển khai các hoạt động trải nghiệm thực tế để tăng cường kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và khối doanh nghiệp B2B tại Việt Nam.

Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về các thương hiệu và sản phẩm Ý tại chuyên trang Made in Italy trên MMPro: https://mmpro.vn/made-in-italy