Điểm hẹn giao thương ngành làm đẹp ASEAN

Quy tụ hệ sinh thái làm đẹp toàn diện

Từ ngày 23–25/7/2026, triển lãm Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus 2026 sẽ diễn ra tại SECC, TP.HCM với quy mô 17.600 m², quy tụ hơn 750 doanh nghiệp, 3.500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm giới thiệu đa dạng ngành hàng như mỹ phẩm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, nước hoa, thiết bị spa, thẩm mỹ, nail, salon, nguyên liệu, bao bì, OEM/ODM, máy móc và công nghệ sản xuất. Sự kiện mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng, công nghệ và giải pháp mới của ngành làm đẹp trong khu vực

Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp thông qua Business Matching

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, triển lãm còn tập trung vào hoạt động kết nối thương mại.

Thông qua VIP Buyer Networking Section, các cuộc hẹn Business Matching được sắp xếp trước giữa doanh nghiệp trưng bày và các nhà mua hàng dựa trên nhu cầu sourcing, giúp tối ưu thời gian và tăng cơ hội hợp tác.

Song song đó, chương trình Hosted Buyer tiếp tục thu hút các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, chuỗi bán lẻ, spa, clinic và thương hiệu mỹ phẩm quốc tế đến tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Hàng trăm cuộc gặp B2B dự kiến diễn ra trong ba ngày triển lãm, mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối tại Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam & Beautycare Plus 2025 (Ảnh: Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam & Beautycare Plus 2025)

Chuỗi hội thảo cập nhật xu hướng ngành làm đẹp

Bên cạnh khu vực trưng bày, triển lãm còn tổ chức chuỗi hội thảo và workshop với nhiều chủ đề như nguyên liệu bền vững, công nghệ chống lão hóa, AI trong ngành làm đẹp, thương mại điện tử, bán lẻ và phát triển thương hiệu.

Các chương trình được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng kết nối với chuyên gia trong nước và quốc tế.

Beauté Talk được diễn ra trong khuôn khổ triển lãm, thu hút đông đảo khách tham dự (Ảnh: Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam & Beautycare Plus 2026)

Beautycare Plus hoàn thiện chuỗi cung ứng

Diễn ra song song cùng Vietbeauty và Cosmobeauté Vietnam, Beautycare Plus 2026 tập trung vào nguyên liệu, bao bì, máy móc, thiết bị, OEM/ODM và công nghệ sản xuất mỹ phẩm.

Sự kết hợp của ba triển lãm tạo nên nền tảng giao thương xuyên suốt từ nghiên cứu, sản xuất, gia công đến phân phối, giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Gian hàng trưng bày giới thiệu các thương hiệu mỹ phẩm đến từ nhiều quốc gia (Ảnh: Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2025)

Quy tụ hơn 15.000 khách thương mại

Theo Statista, thị trường mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân Việt Nam dự kiến đạt khoảng 2,74 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 3,26% giai đoạn 2025–2029.

Trong bối cảnh đó, Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus 2026 được kỳ vọng thu hút hơn 15.000 khách tham quan thương mại, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những triển lãm làm đẹp có quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Triển lãm diễn ra từ 23–25/7/2026 tại Hall A & B, SECC, Quận 7, TP.HCM.

Đăng ký tham quan triển lãm tại đây.

Hãy đăng ký tham quan ngay hôm nay để không bỏ lỡ chuỗi sự kiện triển lãm hoành tráng chỉ diễn ra trong 3 ngày duy nhất.

Toàn cảnh khách tham quan và giao thương tại triển lãm (Ảnh: Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam & Beautycare Plus 2025)

Ngày tổ chức: 23 – 25 tháng 7 năm 2026

Giờ mở cửa: 9:00 – 17:00 mỗi ngày

Địa chỉ: Hall A+B, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ đặt gian hàng: Emily Phạm | 0987638961

Email: Phuong.Pham@informa.com