Intertek ra mắt iCare – cổng thông tin khách hàng số hàng đầu tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026: Intertek, nhà cung cấp giải pháp Đảm bảo Chất lượng Toàn diện (Total Quality Assurance) hàng đầu thế giới, chính thức giới thiệu iCare – cổng thông tin khách hàng số của Intertek – tại Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện ra mắt được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, thu hút hơn 200 đại diện đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành dệt may, thời trang và da giày.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất dệt may và thời trang hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao từ các thương hiệu toàn cầu về tốc độ, tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như tiêu chuẩn tuân thủ xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Intertek đã phát triển iCare – cổng thông tin khách hàng số tích hợp toàn diện, cho phép các nhà sản xuất quản lý và theo dõi toàn bộ quy trình thử nghiệm một cách liền mạch từ đầu đến cuối trên một nền tảng duy nhất, hoạt động liên tục 24/7.

Thông qua các phiên chia sẻ từ đội ngũ lãnh đạo, phần trình diễn trực tiếp và các hoạt động trải nghiệm thực hành, khách tham dự tại sự kiện ra mắt ở Việt Nam đã có cơ hội khám phá cách iCare kết nối toàn bộ quy trình thử nghiệm trên một nền tảng số duy nhất. Khách hàng có thể gửi yêu cầu thử nghiệm trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và cập nhật kết quả theo thời gian thực, truy cập và tải báo cáo, nhận thông báo tự động cũng như trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của Intertek mọi lúc, mọi nơi.

Ông Colm Deasy – Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á phát biểu tại chương trình

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Intertek, gồm ông Colm Deasy – Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á; ông Sandeep Das – Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Thái Bình Dương kiêm Chủ tịch ngành Global Softlines & Hardlines; ông Dipesh Patel – Giám đốc Tài chính khu vực Châu Á; bà Shelly Lo – Giám đốc Cấp cao phụ trách Marketing & Đổi mới sáng tạo ngành Softlines & Hardlines Toàn Cầu; và bà Phương Lê – Giám đốc ngành Softlines, Intertek Việt Nam & Campuchia.

Các khách mời tham dự đánh giá cao iCare nhờ tính ứng dụng thực tiễn, trải nghiệm sử dụng thân thiện cùng khả năng nâng cao mức độ minh bạch trong quy trình, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chất lượng cũng như tuân thủ tiêu chuẩn một cách hiệu quả hơn.

Việc ra mắt iCare tại Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết của Intertek trong việc đồng hành cùng ngành sản xuất xuất khẩu thông qua chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu về chất lượng, tính minh bạch và phát triển bền vững.

Để tìm hiểu thêm về iCare hoặc đăng ký truy cập nền tảng, vui lòng liên hệ Intertek Việt Nam qua email web.iao-vnm@intertek.com hoặc số điện thoại +84 28 7305 1088.

