A&T Group và Accor thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Sự kiện đánh dấu bước đi trọng tâm của A&T Group vào phân khúc bất động sản thương mại – dịch vụ cao cấp, với định hướng phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, trên nền tảng năng lực vận hành chuyên nghiệp. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo cấp cao hai bên cùng đại diện các đối tác, khách mời và đơn vị đồng hành.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược mở ra một thời kỳ hợp tác mới giữa A&T Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và dịch vụ với Accor - thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới

Định hướng phân khúc cao cấp

Trong giai đoạn phát triển mới, A&T Group tập trung mở rộng danh mục đầu tư vào phân khúc khách sạn và căn hộ dịch vụ - lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng. Trong đó, Đà Nẵng được xác định là thị trường trọng điểm, đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược đầu tư và phát triển dự án của Tập đoàn.

Đà Nẵng là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập đoàn A&T Group

Điểm nhấn trong cách tiếp cận của Tập đoàn là mở rộng trọng tâm phát triển: bên cạnh quy mô và vị trí dự án, A&T Group đặt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ làm yếu tố tạo giá trị. Đây là lý do Tập đoàn hợp tác với các đơn vị vận hành quốc tế uy tín ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Hợp tác cùng đối tác vận hành quốc tế hàng đầu

Là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, Accor mang đến cho A&T Group kinh nghiệm và chuẩn mực vận hành trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ. Việc đồng hành cùng Accor từ giai đoạn đầu giúp Tập đoàn kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Tổng giám đốc Công ty dịch vụ quản lý và kinh doanh bất động sản A&T Việt Nam cho biết: "Hợp tác chiến lược với Accor thể hiện sự cam kết của A&T Group trong việc phát triển các sản phẩm được đầu tư bài bản và bền vững về giá trị. Kinh nghiệm quản lý vận hành toàn cầu của Accor là nền tảng để Tập đoàn phát triển phân khúc cao cấp tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là tại Đà Nẵng."

Đại diện A&T Group chia sẻ về định hướng chiến lược trong việc hợp tác cùng Accor

Về phía Accor, ông Garth Simmons - Giám đốc Vận hành Tập đoàn Accor khu vực Châu Á nhận định: "Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực về khách sạn, nghỉ dưỡng và lưu trú dịch vụ. Chúng tôi đánh giá cao cách A&T Group chú trọng tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm khách hàng ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, và kỳ vọng hai bên cùng tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường."

Tập đoàn Accor kỳ vọng tạo ra những sản phẩm lưu trú dịch vụ đột phá, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược với A&T Group

Quan hệ đối tác với Accor là bước đi nền tảng trong lộ trình phát triển dài hạn của A&T Group ở phân khúc bất động sản - thương mại dịch vụ, hướng tới giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.