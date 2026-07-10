Index Fintech khai trương văn phòng Hà Nội, ra mắt trợ lý ảo Index AI

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước mở rộng quy mô hoạt động mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Index Fintech trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Nền tảng này được phát triển trên các trụ cột Big Data, AI, kết hợp dữ liệu số, công nghệ, truyền thông và cộng đồng nhà đầu tư trong một hệ sinh thái kết nối xuyên suốt, hướng tới cung cấp các giải pháp đầu tư thông minh, cá nhân hóa và hiệu quả.

Theo ông Đặng Duy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Index VN, chúng tôi ra mắt văn phòng Index Fintech tại Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động và phát triển hệ sinh thái tài chính số của doanh nghiệp.

"Chúng tôi không chỉ xây dựng một website cung cấp thông tin chứng khoán, mà hướng tới phát triển Index.vn trở thành nền tảng đầu tư toàn diện. Bên cạnh dữ liệu thị trường và tin tức cập nhật theo thời gian thực, nền tảng sẽ tích hợp các công cụ phân tích chuyên sâu, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

"Trong thời gian tới, Index.vn sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ và đang phát triển ứng dụng (App) nhằm mang đến trải nghiệm đầu tư toàn diện cho người dùng. Nền tảng sẽ tích hợp Big Data, AI, công cụ đầu tư Invest.index.vn trên đó có các công cụ phân tích chuyên sâu, giúp nhà đầu tư theo dõi thị trường, phân tích doanh nghiệp, quản lý danh mục, nhận cảnh báo thông minh và tiếp cận các cơ hội đầu tư mọi lúc, mọi nơi trên một hệ sinh thái tài chính số thống nhất."

Nền tảng Index Fintech tích hợp dữ liệu lớn của thị trường và công cụ phân tích đầu tư.

Bên cạnh hoạt động truyền thông và cung cấp dữ liệu tài chính, Index Fintech đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tài chính số với các lĩnh vực trọng tâm như nền tảng Big Data, AI, trợ lý đầu tư thông minh (Index AI), giải pháp phân tích và quản lý đầu tư, đào tạo tài chính - chứng khoán, xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (IR) và truyền thông tài chính cho doanh nghiệp.

Trong chiến lược dài hạn, Index Fintech hướng tới trở thành nền tảng kết nối dữ liệu, công nghệ và dịch vụ tài chính, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thị trường vốn Việt Nam.

Nền tảng Index Fintech tích hợp dữ liệu lớn của thị trường và công cụ phân tích đầu tư.

Index AI là trợ lý trí tuệ nhân tạo chuyên sâu về tài chính và chứng khoán, được phát triển nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác. Nền tảng được huấn luyện trên kho dữ liệu thị trường, doanh nghiệp và kiến thức đầu tư, kết hợp công nghệ Big Data và AI để cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh.

Index AI có thể hỗ trợ tra cứu thông tin doanh nghiệp, chỉ số cổ phiếu, giải thích báo cáo tài chính, các chỉ số định giá, tin tức thị trường và thuật ngữ đầu tư. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp người dùng theo dõi biến động thị trường, tổng hợp thông tin và cung cấp góc nhìn phân tích để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Với khả năng hoạt động 24/24, Index AI hướng tới trở thành trợ lý đầu tư thông minh, đồng hành cùng nhà đầu tư trên nền tảng số của Index.vn.

Công ty TNHH Index vn

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