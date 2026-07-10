Bộ ba giải pháp của VPBank giúp Hộ Kinh Doanh an tâm vận hành

An tâm tuân thủ với Tài khoản Hộ Kinh Doanh

Sau nhiều hoạt động đồng hành cùng cộng đồng Hộ Kinh Doanh trên cả nước, VPBank tiếp tục triển khai Ngày An Tâm Sổ Sách vào ngày 15/7 như một điểm hẹn tư vấn về thuế, pháp lý và các giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc này. Nếu Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 6 tập trung giải đáp những thay đổi về chính sách và quy định, thì chủ đề tháng 7 hướng đến một mục tiêu cụ thể hơn: giúp Hộ và cá nhân kinh doanh vừa thực hiện đúng nghĩa vụ, vừa vận hành hiệu quả bằng những giải pháp hiện đại, thông minh nhưng thân thiện, dễ dùng.

Mảnh ghép đầu tiên là tài khoản Hộ Kinh Doanh VPBank. Đối với Hộ Kinh Doanh, tài khoản không chỉ là nơi nhận và chuyển tiền, mà còn là nền tảng để quản lý dòng tiền minh bạch, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện và từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh. Với định hướng đó, sản phẩm được xây dựng để đáp ứng đồng thời nhu cầu tuân thủ quy định và tối ưu các giao dịch tài chính trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Đặc biệt, khi mở mới tài khoản, khách hàng được tiếp cận gói ưu đãi của VPBank trị giá lên tới 12 triệu đồng, bao gồm các tiện ích hỗ trợ quản lý bán hàng, ưu đãi phí giao dịch cạnh tranh, nhận loa Soundbox hoặc hoàn tiền khi đáp ứng điều kiện cùng những chính sách tài chính và tín dụng được thiết kế riêng cho Hộ Kinh Doanh.

Trong tháng 7, chương trình cũng tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ trực tiếp: tư vấn lưu động tại các khu vực/tuyến phố kinh doanh, truyền thông - phổ biến kiến thức thuế, giúp Hộ Kinh Doanh tiếp cận thông tin và giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành.

Điểm nhấn là ưu đãi hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa 300.000 đồng dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản vào Ngày An Tâm Sổ Sách. Chương trình khuyến khích Hộ Kinh Doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số ngay từ những giao dịch đầu tiên và giảm bớt chi phí trong giai đoạn chuyển đổi. Việc VPBank "hoàn" lại một phần thuế được khách hàng đánh giá cao, khiến cho khách hàng có thêm động lực tuân thủ để kinh doanh.

Việc liên kết trực tiếp với hệ thống eTax cũng giúp quá trình kê khai và nộp thuế được thực hiện ngay trên nền tảng ngân hàng, hạn chế thao tác thủ công và giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Một nền tảng số toàn diện cho hoạt động vận hành của Hộ Kinh Doanh

Nếu tài khoản là nền tảng giao dịch thì Shop Thịnh Vượng Pro là trung tâm quản trị toàn bộ hoạt động kinh doanh. Shop Thịnh Vượng Pro - Phiên bản nâng cấp của Shop Thịnh Vượng (ra mắt năm 2025) được VPBank phát triển dành cho các Hộ Kinh Doanh quy mô lớn hơn, các cửa hàng có nhiều nhân viên, nhiều điểm bán hoặc hoạt động theo mô hình chuỗi, nhượng quyền. Thay vì sử dụng nhiều phần mềm riêng biệt, chủ Hộ Kinh Doanh có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý bán hàng, quản lý kho, đơn hàng, thu chi, khách hàng, ca làm việc và hóa đơn trên cùng một nền tảng.

Các nghiệp vụ liên quan đến thuế và pháp lý cũng được tích hợp trực tiếp. Người dùng có thể đăng ký, phát hành và theo dõi hóa đơn điện tử ngay trên hệ thống, được miễn phí không giới hạn hóa đơn điện tử cùng chữ ký số trong thời gian ưu đãi, đồng thời thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp trên ứng dụng. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và sắp xếp theo chuẩn biểu mẫu của cơ quan thuế, giúp việc tra cứu và đối chiếu trở nên thuận tiện hơn.

Chị Thanh, chủ chuỗi cửa hàng đồ uống với nhiều điểm bán tại Hà Nội chia sẻ: "Trước đây việc tổng hợp dữ liệu bán hàng và lập hóa đơn thường phải thực hiện thủ công vào cuối ngày, dễ phát sinh sai sót. Việc tích hợp quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử trên cùng một hệ thống giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý và hỗ trợ kê khai thuế chính xác hơn."

Shop Thịnh Vượng Pro còn giúp Hộ Kinh Doanh quản lý cửa hàng dễ dàng hơn bằng công nghệ AI: chụp ảnh để thêm sản phẩm và lưu thông tin, tạo đơn bằng giọng nói, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về bán hàng, quản lý cửa hàng và thuế, giúp bảo vệ tài khoản an toàn hơn khi sử dụng…

Gia tăng giá trị từ mỗi giao dịch thanh toán

Ngoài quản trị tài chính và vận hành, VPBank tiếp tục hỗ trợ gia tăng doanh thu thông qua chương trình Hoàn tiền Thịnh Vượng khi tài trợ 100% chi phí e-Voucher với tổng giá trị lên tới 4,6 tỷ đồng, giúp các Hộ Kinh Doanh tham gia chương trình triển khai ưu đãi cho khách hàng mà không phải tự chi ngân sách để quảng bá.

Khi thanh toán bằng mã QR của VPBank, người dùng VPBank NEO có cơ hội nhận e-Voucher hoàn tiền lên tới 30.000 đồng và dễ dàng tìm kiếm các cửa hàng ưu đãi ngay trên bản đồ. Đối với Hộ Kinh Doanh, cửa hàng sẽ được hiển thị trên hệ thống ưu đãi, có thể chủ động thiết lập các chương trình khuyến mại phù hợp và tiếp cận cộng đồng hơn 13 triệu khách hàng VPBank mà không phát sinh chi phí.

Ba mảnh ghép gồm tài khoản Hộ Kinh Doanh, Shop Thịnh Vượng Pro và chương trình Hoàn tiền Thịnh Vượng tạo thành hệ sinh thái số khép kín, đồng hành cùng Hộ Kinh Doanh từ quản lý tài chính, vận hành đến phát triển doanh thu. Không chỉ hỗ trợ Chủ hộ và cá nhân kinh doanh đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ, VPBank đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, nơi tài chính, vận hành và tăng trưởng doanh thu được kết nối liền mạch trong một hành trình duy nhất - từ an tâm sổ sách đến an tâm phát triển.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/i/giaiphapthanhtoan