Viettel Store tung ưu đãi lớn mùa tựu trường, giảm đến 9 triệu đồng

Điểm nhấn của chương trình là iPhone 17 Pro Max 256GB với mức giá chỉ 34.990.000 đồng khi đặt mua qua ứng dụng Viettel Tammi, số lượng giới hạn 150 suất mỗi ngày. Ngoài ra, khi mua trực tiếp tại website Viettel Store kết hợp tham gia chương trình thu cũ đổi mới và đăng ký gói cước Viettel 5G, mức giá sở hữu sản phẩm sẽ giảm sâu chỉ còn từ 33.790.000 đồng. Bên cạnh đó là chính sách trả góp 0%, trả trước 0 đồng trong thời hạn lên đến 12 tháng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dòng iPhone mới nhất.

Ở phân khúc Android cao cấp, Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB được ưu đãi với giá chỉ từ 27,49 triệu đồng khi mua kèm gói cước Viettel 5G và thanh toán qua thẻ tín dụng MBBank/ Techcombank. Ngoài mức giá hấp dẫn, khách hàng còn được hỗ trợ thu cũ lên đời đến 5 triệu đồng, trả góp 0% qua Samsung Finance+ với mức trả trước 0 đồng. Đặc biệt, người mua còn được tặng 30 ngày xem World Cup trên TV360, áp dụng đến hết ngày 20/07.

Với những khách hàng yêu thích công nghệ AI và nhiếp ảnh, OPPO Find X9s (12+256Gb) đang được giảm còn 20.990.000 đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết. Sản phẩm còn được giảm thêm 2 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, tặng bộ phụ kiện (Dây adapter, cáp, ốp lưng, tấm dán màn hình), hỗ trợ trả góp 0% trên giá khuyến mại và được bảo hành chính hãng 24 tháng, bảo hành rơi vỡ màn hình 12 tháng, bảo hành tận nơi trong 90p, bảo hành toàn cầu.

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Redmi A7 3GB 64GB được bán với giá chỉ từ 3.390.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% trên mức giá 3.390.000 đồng. Máy được bảo hành chính hãng 18 tháng, phù hợp với học sinh, sinh viên cần một thiết bị ổn định với chi phí hợp lý.

Trong khi đó, Honor X8d (8GB + 128GB) có giá ưu đãi 7.790.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% hoặc tặng SIM và gói Data 5G480B trị giá 530.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng là giáo viên, học sinh và sinh viên được giảm ngay 200.000 đồng. Người mua còn có cơ hội sở hữu các phụ kiện Honor với mức giá ưu đãi, đi kèm chế độ bảo hành 18 tháng, 1 đổi 1 trong 100 ngày.

Bên cạnh đó, Vivo Y39 5G (8GB + 128GB) hiện chỉ còn 5.990.000 đồng, giảm mạnh so với giá niêm yết. Sản phẩm hỗ trợ trả góp 0% và được giảm thêm 5%, tối đa 500.000 đồng khi thanh toán trả góp qua Kredivo với kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Ngoài ra, TECNO SPARK 50 4GB + 128GB giá chỉ còn 4.390.000 đồng cũng góp mặt trong chương trình, mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc phổ thông.

Trong mùa tựu trường, laptop giảm ngay đến 4 triệu, giảm thêm đến 500.000 cho giáo viên / học sinh, sinh viên, Trả góp 0%, tặng Túi/Balo, tặng phiếu mua hàng lên tới 500.000đ mua Loa hàng hiệu (JBL, Harman Kardon, Edifier). Huawei Watch GT6 46mm Dây Cao Su giá ưu đãi chỉ còn 4.150.000 đồng.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, chương trình còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nhờ chính sách thu cũ đổi mới, trả góp linh hoạt, ưu đãi khi mua kèm gói cước Viettel 5G và nhiều quà tặng giá trị. Đặc biệt, ưu đãi gói cước Độc Quyền 5G150N chỉ từ 120.000đ cho tháng đầu tiên, có ngay 8GB/ngày. Đây là cơ hội phù hợp để người dùng nâng cấp smartphone phục vụ học tập, làm việc và kết nối trong mùa tựu trường.

Chương trình "Công nghệ xịn - Học tập đỉnh!" chỉ diễn ra từ 10/07 đến 12/07 với nhiều ưu đãi có số lượng giới hạn, đặc biệt là chương trình dành cho iPhone 17 Pro Max chỉ 150 suất mỗi ngày. Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết tại landing trên website Viettel Store hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8123 để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp.