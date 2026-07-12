Tiền Phong Nam đồng hành Chiến dịch Mùa hè Xanh, xây dựng công trình nước sạch tại Đồng Tháp

Đồng hành cùng công trình vì cộng đồng

Sau Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, công trình tuyến đường nước sạch tại xã Hòa Long (tỉnh Đồng Tháp) đã chính thức được khởi công với sự tham gia của chính quyền địa phương, nhà trường, lực lượng sinh viên tình nguyện và các đơn vị đồng hành.

Tiền Phong Nam đồng hành cùng Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026, đánh dấu sự khởi đầu cho dự án công trình nước sạch phục vụ người dân xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trong chương trình, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đã tài trợ 2.000 mét ống HDPE DN63, trị giá 150 triệu đồng, phục vụ việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng dân sinh, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua những hoạt động phục vụ cộng đồng.

Lễ khởi công công trình nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Chung tay lan tỏa giá trị từ Chiến dịch Mùa hè Xanh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp giải pháp đường ống nhựa, Tiền Phong Nam cho biết việc tham gia các chương trình an sinh xã hội là một trong những định hướng được doanh nghiệp duy trì song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Tiền Phong Nam nhận Thư cảm ơn từ Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 sau khi đồng hành tài trợ vật tư cho công trình nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Vũ Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất , Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, nguồn nước sạch là yếu tố thiết yếu đối với chất lượng cuộc sống của người dân, vì vậy doanh nghiệp mong muốn đóng góp chuyên môn và sản phẩm của mình vào những công trình mang lại lợi ích thiết thực.

"Mỗi mét ống được lắp đặt hôm nay không chỉ là vật liệu cho một công trình hạ tầng, mà còn góp phần đưa nguồn nước sạch đến gần hơn với người dân. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bền vững hơn khi gắn với sự phát triển của cộng đồng. Vì vậy, Tiền Phong Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng các chương trình tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho xã hội."

Đại diện doanh nghiệp cũng đánh giá cao vai trò của Chiến dịch Mùa hè Xanh trong việc kết nối nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để triển khai những công trình có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Với đặc tính bền, chịu áp lực cao và tuổi thọ dài, hệ thống ống HDPE được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến nguồn nước sạch ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân xã Hòa Long trong nhiều năm tới.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm cho các công trình hạ tầng trên cả nước, Tiền Phong Nam cũng liên tục triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng giáo dục, sinh viên và các chương trình an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa tăng trưởng doanh nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh viên Mùa hè Xanh triển khai công trình tại hiện trường.

Chiến dịch Mùa hè Xanh không chỉ mang đến những công trình thiết thực cho địa phương mà còn là môi trường để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm với xã hội.

Sự đồng hành của doanh nghiệp trong những dự án như công trình nước sạch tại xã Hòa Long góp phần tạo thêm nguồn lực để các hoạt động tình nguyện được triển khai hiệu quả, đồng thời khẳng định vai trò của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà trường và địa phương trong giải quyết các nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.