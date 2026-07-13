Liên minh 4 hội chợ nội thất Asean: Bước ngoặt nâng tầm chuỗi xúc tiến thương mại khu vực

Sự kiện mang tính cột mốc này diễn ra ngay trong giai đoạn Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AFIC nhiệm kỳ 2026 – 2028. Đây là lần đầu tiên một hiệp hội ngành gỗ của Việt Nam giữ trọng trách này, đánh dấu vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái nội thất ASEAN gắn kết, bền vững và có trách nhiệm.

Hướng đi tất yếu để gia tăng sức mạnh nội khối

Thế giới đang trải qua một quá trình tái cấu trúc căn bản và sâu sắc về chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi các trung tâm sản xuất mới đang được định hình lại. ASEAN hiện là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ, nội thất quan trọng nhất thế giới nhờ mạng lưới doanh nghiệp năng động, lực lượng lao động lành nghề và nguồn nguyên liệu đa dạng. Theo báo cáo World Furniture Outlook (Tổng quan Thị trường Nội thất Thế giới) do Csil công bố, Đông Nam Á từ lâu đã khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ, nội thất cốt lõi của thế giới. Toàn khu vực hiện đóng góp hơn 23 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, phục vụ các đối tác hàng đầu từ Âu, Mỹ đến Trung Đông

Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại quốc tế mới, các quốc gia tiêu thụ trọng điểm ngày càng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt từ nguồn gốc truy xuất đến tiêu chuẩn bền vững. Đứng trước các rào cản kỹ thuật thế hệ mới này, sự hợp tác nội khối là đòi hỏi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh tập thể, và thúc đẩy phát huy tính bản sắc đặc trưng để nổi bật giữa thị trường ngày càng khó tính. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AFIC nhiệm kỳ 2026 - 2028 tái nhận định quan điểm này: "Khi các nhà mua hàng toàn cầu tìm kiếm nguồn cung, Đông Nam Á không nên xuất hiện như những thị trường riêng lẻ. Thay vào đó, khách hàng cần nhìn thấy một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các quốc gia bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh lẫn nhau. Nếu chúng ta đủ kết nối và đủ tầm nhìn, ASEAN sẽ không chỉ là nơi sản xuất, mà sẽ là nơi định hình và kiến tạo giá trị."

Tinh thần này cũng được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam - Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh tại buổi tiếp đón Đoàn đại biểu AFIC: "Sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ASEAN không còn là lựa chọn, mà là đòi hỏi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh tập thể và bảo vệ thị phần của khu vực trên bản đồ thương mại toàn cầu."

Buổi tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu AFIC tại trụ sở Bộ Nông nghiệp & Môi trường Việt Nam

Việc bắt tay thành lập liên minh hội chợ chính là một trong những lời giải cho bài toán liên hợp sức mạnh này.

Liên minh triển lãm, xúc tiến thương mại đầu tiên tại khu vực

Việc bốn hội chợ nội thất lớn trong khu vực gồm HawaExpo, EFE, IFFINA+ powered by imm cologne và PIFS ký kết hợp tác được xem là một sáng kiến nổi bật, khởi đầu nhiệm kỳ chủ tịch AFIC đầy kỳ vọng của HAWA. Mục tiêu chính hướng tới xây dựng một hệ sinh thái triển lãm - xúc tiến - kết nối thương mại thống nhất; qua đó nâng cao nhận diện chuỗi hội chợ AFIC là một điểm đến tìm nguồn cung mang tầm khu vực, nơi nhà mua hàng quốc tế có thể tiếp cận năng lực sản xuất, thiết kế, vật liệu, thủ công, công nghệ và giải pháp nội thất đa dạng từ nhiều quốc gia ASEAN.

Buổi ký kết hợp tác giữa đại diện 4 hội chợ nội thất trong khu vực ASEAN diễn ra vào tháng 06 vừa qua.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, bốn bên cam kết xây dựng một hệ sinh thái quảng bá chéo toàn diện và xuyên suốt năm, bao gồm đồng bộ hóa mọi nguồn lực tiếp thị trên nền tảng truyền thông đa kênh, đồng hành trên các ấn phẩm và sự kiện trực tiếp. Để đảm bảo các cam kết được triển khai thực chất, một Ban Điều phối Hội chợ AFIC đã được thiết lập. Với đại diện từ cả bốn quốc gia, Ban điều phối này chịu trách nhiệm họp định kỳ mỗi quý và tiến hành đánh giá hiệu quả hàng năm tại Hội nghị Thường niên AFIC, đảm bảo liên minh vận hành chuyên nghiệp và mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Sự kiện ký kết giữa HawaExpo, EFE, IFFINA+ và PIFS vì vậy không chỉ là sự hợp tác giữa bốn hội chợ, mà còn là một tuyên bố chung về tầm nhìn của ngành nội thất ASEAN: kết nối để lớn mạnh hơn, cùng quảng bá để hiện diện rõ nét hơn và cùng kiến tạo một bản sắc khu vực đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Trong định hướng của AFIC dưới nhiệm kỳ chủ tịch của HAWA, liên minh hội chợ cũng sẽ gắn liền với các ưu tiên lớn hơn của toàn ngành như phát triển chuỗi cung ứng hợp pháp, tăng cường truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy sản phẩm xanh, nâng cao năng lực thiết kế và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.

Với vai trò Chủ tịch AFIC nhiệm kỳ 2026–2028, HAWA kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thực chất, đưa cộng đồng doanh nghiệp nội thất ASEAN đến gần hơn với các cơ hội thương mại quốc tế, đồng thời khẳng định Đông Nam Á như một trung tâm năng động, sáng tạo và đáng tin cậy của ngành nội thất thế giới