Yến tinh chế VinaRI: Chuẩn Khánh Hòa, giá gốc nhà máy

Theo các chuyên gia trong ngành, bên cạnh nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và tính minh bạch của doanh nghiệp là những yếu tố quyết định chất lượng của một sản phẩm yến sào.

Xuất phát từ định hướng đó, VinaRI tập trung phát triển hệ sinh thái yến sào theo hướng kiểm soát chất lượng từ nguồn nguyên liệu đến thành phẩm, với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm yến sào chuẩn Khánh Hòa, an toàn và có giá trị dinh dưỡng tự nhiên.

Nguồn nguyên liệu từ vùng đất Khánh Hòa

Khánh Hòa từ lâu được xem là thủ phủ yến sào của Việt Nam. Điều kiện khí hậu nhiệt đới ven biển, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú cùng môi trường sinh thái thuận lợi đã tạo nên những tổ yến có chất lượng được đánh giá cao trên thị trường.

Các sản phẩm yến tinh chế của VinaRI được sản xuất từ nguồn tổ yến thu hoạch tại các nhà yến thuộc khu vực Khánh Hòa. Nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên chất lượng của một sản phẩm yến sào. Vì vậy, VinaRI luôn ưu tiên nguồn tổ yến có xuất xứ rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu thu hoạch.

Đầu tư nhà máy sản xuất đạt chuẩn

Bên cạnh nguồn nguyên liệu, VinaRI cũng chú trọng đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại tại Khánh Hòa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo tính ổn định trong quá trình chế biến.

Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, làm sạch, tinh chế đến đóng gói thành phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa các tác động làm ảnh hưởng đến cấu trúc tự nhiên của tổ yến.

Việc đầu tư bài bản về công nghệ và quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cam kết không ngâm đường, không tăng trọng

Một trong những vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay là tình trạng một số sản phẩm yến sào bị can thiệp nhằm tăng trọng lượng hoặc làm thay đổi chất lượng thực tế của sản phẩm.

Với định hướng phát triển bền vững, VinaRI cam kết các sản phẩm yến tinh chế không ngâm đường, không sử dụng phụ gia tăng trọng và không làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của tổ yến.

Theo doanh nghiệp, giá trị cốt lõi của yến sào nằm ở chất lượng nguyên bản của sản phẩm. Vì vậy, việc giữ gìn đặc tính tự nhiên của tổ yến luôn được xem là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình sản xuất.

Đưa yến sào chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, VinaRI còn xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm yến sào chính hãng.

Doanh nghiệp hiện phát triển nhiều dòng sản phẩm từ yến tinh chế phổ thông đến các dòng yến cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng, chăm sóc sức khỏe và sử dụng hằng ngày.

Với lợi thế sản xuất trực tiếp tại nhà máy, VinaRI hướng tới việc tối ưu chi phí trung gian, mang đến cho khách hàng những sản phẩm yến sào chất lượng với mức giá hợp lý hơn.

Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng thực

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm, các doanh nghiệp yến sào không chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã hay quảng cáo mà còn phải chứng minh được chất lượng thực tế.

Với nguồn nguyên liệu chuẩn Khánh Hòa, hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, cam kết không ngâm đường, không tăng trọng cùng định hướng phát triển bền vững, VinaRI đang từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu yến sào Việt Nam uy tín trên thị trường.

Không chỉ cung cấp sản phẩm dinh dưỡng, VinaRI còn hướng tới mục tiêu góp phần lan tỏa giá trị của yến sào Khánh Hòa đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Nhà máy Yến sào VinaRI

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