C.P. Việt Nam ghi dấu trong hành trình chuyển đổi xanh hướng tới Net Zero

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo VCCI, đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo C.P. Việt Nam. Chương trình tập trung thảo luận về lộ trình Net Zero của Việt Nam, chuyển dịch năng lượng công bằng, an ninh năng lượng, tài chính xanh và vai trò của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, đại diện Công ty nhận chứng nhận Top 10 "Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động" tại Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam" 2026

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sự kiện bên lề "Triển lãm Con đường xanh - NetZero Việt Nam" được tổ chức với hơn 50 gian hàng, giới thiệu các mô hình, dự án, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh tiêu biểu. Tại đây, C.P. Việt Nam giới thiệu hành trình hướng tới Net Zero 2050 trong mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, tập trung vào sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả, bao bì bền vững, tuân thủ EPR và thúc đẩy lối sống xanh trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chia sẻ: "Việc được vinh danh trong Top 10 ‘Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động’ là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị ESG và triển khai các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với đặc thù ngành nông nghiệp - thực phẩm, chúng tôi xác định Net Zero là một lộ trình dài hạn, cần được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể về năng lượng, tài nguyên, dữ liệu và chuỗi cung ứng."

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại khu trang trại của C.P. Việt Nam, góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất

Danh hiệu Top 10 "Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động" ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có kết quả triển khai nổi bật trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, minh bạch thông tin và thúc đẩy phát triển bền vững.

Với C.P. Việt Nam, phát triển bền vững được triển khai nhất quán trong toàn bộ chuỗi giá trị, gắn với ba trụ cột trọng tâm gồm bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Công ty đặt mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và quản trị phát thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo C.P. Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Triển lãm "Con đường xanh - NetZero Việt Nam", hoạt động bên lề Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam" 2026

Trong lĩnh vực năng lượng, đến năm 2025, khoảng 34% năng lượng tiêu thụ tại C.P. Việt Nam là năng lượng tái tạo. Công ty đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy và trang trại với tổng công suất khoảng 51 MWp. Từ năm 2021, C.P. Việt Nam ngưng sử dụng than đá, chuyển đổi sang các nguồn nhiên liệu sinh khối như dăm gỗ, mùn cưa và lõi ngô cho hoạt động lò hơi. Khí sinh học từ chất thải chăn nuôi cũng được thu hồi qua hệ thống biogas, xử lý và sử dụng để phát điện tại trang trại, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động chăn nuôi.

Song song với chuyển đổi năng lượng, C.P. Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua giảm vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng, tái chế và phối hợp với PRO Việt Nam trong hoạt động thu gom, tái chế bao bì nhựa. Trong giai đoạn 2024-2025, hơn 1.400 tấn rác nhựa đã được thu gom và tái chế thông qua chương trình này.

Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, giai đoạn 2021-2025, C.P. Việt Nam đã phối hợp trồng 1,52 triệu cây xanh trên cả nước, vượt mục tiêu ban đầu 1,5 triệu cây. Diện tích quy đổi đạt 355 ha rừng tập trung và cây phân tán, với tỷ lệ cây sống sau trồng khoảng 85%. Doanh nghiệp cũng triển khai các hoạt động bảo tồn động vật, hỗ trợ sinh cảnh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học.

Về quản trị ESG, C.P. Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn CPF SHE&En như một hệ thống quản lý tích hợp về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và năng lượng, được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 50001:2018. Công ty đồng thời triển khai SAP Net Zero Intelligence Platform nhằm quản trị, phân tích và báo cáo dữ liệu phát thải khí nhà kính theo chuẩn quốc tế.

Hệ thống khí sinh học tại trang trại của C.P. Việt Nam giúp thu hồi và xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần giảm phát thải khí nhà kính

Trong bối cảnh Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự tham gia của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch xanh của nền kinh tế. Với nền tảng phát triển bền vững đã được triển khai trong nhiều năm, C.P. Việt Nam hướng đến việc đóng góp thiết thực cho ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn về tài nguyên, minh bạch hơn về dữ liệu và có trách nhiệm hơn với môi trường, cộng đồng.