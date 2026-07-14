Giá trị TTV Group đằng sau 2 giải thưởng tại Asia Excellent Brand 2026

Chương trình Asia Excellent Brand 2026 - Thương hiệu xuất sắc Châu Á là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển thương hiệu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm - dịch vụ và sự tín nhiệm của khách hàng. Năm nay, Công ty TNHH Truyền thông TTV (TTV Group) là đơn vị tạo được ấn tượng mạnh khi được vinh danh ở 2 hạng mục quan trọng: Sản phẩm dịch vụ chất lượng châu Á và Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á. Trong đó, giải thưởng Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á trao cho Tổng Giám đốc - ông Nguyễn Minh Tú Thịnh vì sự lãnh đạo và phát triển bền vững thương hiệu. Đây không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty TNHH Truyền thông TTV (TTV Group), mà còn phản ánh định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông - marketing - giải trí toàn diện mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua.

Những năm qua, TTV Group lựa chọn phát triển theo mô hình Marketing Agency thực chiến, đóng vai trò như một phòng marketing thuê ngoài của doanh nghiệp. Từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, định vị thương hiệu đến triển khai truyền thông và tối ưu quảng cáo đa nền tảng đều được thực hiện trong một quy trình đồng bộ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Lợi thế của mô hình này nằm ở khả năng kết hợp giữa tư duy chiến lược và năng lực triển khai thực tế. Thay vì làm việc với nhiều đơn vị khác nhau, doanh nghiệp chỉ cần một đầu mối để quản lý toàn bộ hoạt động marketing. Từ xây dựng chiến lược thương hiệu, phát triển nội dung, thiết kế sáng tạo, vận hành quảng cáo đến đo lường hiệu quả đều được triển khai thống nhất, góp phần tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện và gia tăng hiệu quả cho từng chiến dịch truyền thông.

Song song với hoạt động marketing, TTV Group tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nội dung số thông qua TTV Entertainment. Trong bối cảnh video ngắn và nội dung sáng tạo trở thành xu hướng chủ đạo trên các nền tảng số, doanh nghiệp tập trung phát triển đội ngũ sáng tạo trẻ, chủ động nắm bắt xu hướng và xây dựng những nội dung vừa có tính lan tỏa, vừa truyền tải hiệu quả thông điệp thương hiệu.

Không dừng lại ở hoạt động sản xuất nội dung, TTV Entertainment còn được định hướng trở thành cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng thông qua các dự án giải trí, âm nhạc, sự kiện và hợp tác với KOLs, KOCs, Influencers cùng nhiều nghệ sĩ. Theo doanh nghiệp, sự kết hợp giữa yếu tố sáng tạo, dữ liệu thị trường và chiến lược truyền thông giúp mỗi chiến dịch không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mà còn góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh cho đối tác.

Cận cảnh quy trình sản xuất và hậu kỳ truyền thông chuyên nghiệp tại TTV Entertainment

Đằng sau định hướng phát triển của TTV Group là góc nhìn đa lĩnh vực từ đội ngũ điều hành. Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tú Thịnh có quá trình hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tài chính và nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Theo doanh nghiệp, sự giao thoa giữa tư duy kinh doanh, khả năng sáng tạo và trải nghiệm thực tiễn ở nhiều lĩnh vực đã góp phần định hình chiến lược phát triển của TTV Group. Điều này được thể hiện trong cách doanh nghiệp xây dựng các giải pháp truyền thông không chỉ chú trọng yếu tố sáng tạo mà còn hướng đến hiệu quả kinh doanh, khả năng ứng dụng và giá trị bền vững cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và giàu nhiệt huyết tại TTV Group

Ông Nguyễn Minh Tú Thịnh - Tổng Giám đốc TTV Group luôn tập trung việc đầu tư vào con người và công nghệ.

Song hành với việc đầu tư vào con người và công nghệ, TTV Group cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng bằng việc đưa vào vận hành TTV Tower tại TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ là không gian làm việc hiện đại dành cho đội ngũ sáng tạo, đây còn là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất nội dung và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn TTV Group không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông mà còn trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Thành công của khách hàng cũng chính là thước đo cho sự phát triển của TTV Group."

Danh hiệu tại Asia Excellent Brand 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã đạt được mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của TTV Group. Với nền tảng được xây dựng từ năng lực chuyên môn, hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng định hướng đổi mới liên tục, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình xây dựng thương hiệu và tăng trưởng bền vững. Đây cũng sẽ là động lực để TTV Group không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động và từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường khu vực.