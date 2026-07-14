Xuất khẩu vật liệu nội thất: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt từ năng lực sản xuất

Khác với sản phẩm hoàn thiện, nhóm vật liệu nội thất đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu năng lực sản xuất ổn định, kiểm soát chất lượng đồng đều và khả năng đáp ứng tiến độ trong thời gian dài. Đây cũng là những tiêu chí mà các nhà nhập khẩu quốc tế ngày càng quan tâm khi lựa chọn đối tác.

Vật liệu nội thất composite DEWOO chinh phục nhiều thị trường quốc tế

Theo các chuyên gia trong ngành, lợi thế của doanh nghiệp Việt không còn nằm ở chi phí nhân công như trước, mà đang chuyển dần sang khả năng đầu tư nhà máy, tự động hóa sản xuất, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống quản trị đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đã lựa chọn hướng đi này. Thay vì mở rộng xuất khẩu bằng mọi giá, họ đầu tư từng bước vào năng lực sản xuất, tiêu chuẩn hóa quy trình và mở rộng thị trường theo hướng bền vững.

Công ty Cổ phần DEWOO là một ví dụ. Đầu tháng 7/2026, công ty đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Canada, nâng số thị trường quốc tế mà doanh nghiệp hiện diện lên con số 6. Theo đại diện doanh nghiệp, đây không chỉ là việc mở thêm một thị trường mới mà còn phản ánh quá trình đầu tư nhiều năm vào công nghệ, nhà máy và hệ thống quản trị chất lượng.

Mở rộng hiện diện tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng

Ông Trần Hoàng Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần DEWOO, cho biết: "Xuất khẩu là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị. Để một sản phẩm có thể đi xa hơn, doanh nghiệp phải đầu tư từ năng lực sản xuất, chất lượng, tiến độ giao hàng đến khả năng đồng hành lâu dài cùng đối tác. Chúng tôi xem mỗi thị trường mới là cơ hội để hoàn thiện mình hơn, thay vì chỉ là mục tiêu về doanh số."

Hiện DEWOO phát triển hệ sinh thái vật liệu nội thất với các thương hiệu DEWOO Door, ACC Panel và XPLAS. Bên cạnh thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn duy trì trọng tâm phục vụ hệ thống đại lý, các đơn vị thi công và nhiều công trình trong nước. Theo doanh nghiệp, nền tảng sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng chính là nền tảng để đáp ứng các dự án có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và năng lực cung ứng.

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản từng bước phục hồi, nhu cầu cung cấp vật liệu có quy mô sản xuất ổn định được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này không chỉ đến từ các đối tác quốc tế mà còn từ các chủ đầu tư, tổng thầu và doanh nghiệp phát triển dự án trong nước, khi tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp ngày càng chuyển từ cạnh tranh về giá sang năng lực thực hiện và khả năng cam kết đồng hành giá trị dài hạn.

Nâng cao vị thế vật liệu nội thất Việt trên thị trường quốc tế

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư bài bản cho sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý: xuất khẩu không còn là câu chuyện của riêng doanh số, mà đang trở thành thước đo phản ánh năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở góc độ đó, những cột mốc như việc DEWOO mở rộng thêm thị trường xuất khẩu không chỉ mang ý nghĩa đối với một doanh nghiệp, mà còn phản ánh sự chuyển dịch tích cực của ngành vật liệu nội thất Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực sản xuất và từng bước gia tăng vị thế trên trường quốc tế.