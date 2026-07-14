LPBank lập cú đúp giải thưởng lớn tại HR Asia 2026

Cú đúp giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nổi bật của LPBank trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Hai giải thưởng - Một chiến lược phát triển bền vững

HR Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về quản trị nhân sự, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, chính sách nhân sự vượt trội và văn hóa doanh nghiệp bền vững. Với chủ đề "People First Always – Luôn đặt con người phù hợp làm trọng tâm", HR Asia Awards 2026 đề cao ba yếu tố cốt lõi gồm văn hóa áp dụng tư duy số, phát triển năng lực và khả năng thích ứng của tổ chức trước những biến động của thời đại số. Đây cũng là những định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực mà LPBank kiên trì theo đuổi nhiều năm qua.

Với gần 10.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Ngân hàng xác định văn hoá con người LPBank là năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững và không xem phát triển nhân sự là một hoạt động riêng lẻ mà là một chiến lược gắn chặt với quá trình chuyển đổi toàn diện. Trong những năm qua, LPBank triển khai đồng bộ chương trình chuyển đổi quản trị nhân sự theo hướng hiện đại, từ tái cơ cấu mô hình tổ chức, chuẩn hóa hệ thống chức danh, tinh gọn quy trình vận hành đến xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng và giàu cơ hội phát triển. Toàn bộ hành trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, quy hoạch và phát triển đội ngũ kế cận đều được chuẩn hóa theo hướng lấy năng lực và hiệu quả làm thước đo, giúp mỗi cán bộ nhân viên phát huy tối đa năng lực và phát triển lâu dài cùng tổ chức.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành LPBank, đại diện nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026 và HR Asia Tech Empowerment Awards 2026 - Hạng mục Dẫn đầu công nghệ

Bên cạnh đó, LPBank còn triển khai hệ thống chính sách đãi ngộ theo hướng hiện đại và lấy hiệu quả làm trung tâm. Ngân hàng chuyển dịch từ tư duy trả lương theo tính hành chính sang mô hình quản trị hiệu suất, trong đó thu nhập được xác định dựa trên mức độ đóng góp thực chất, bảo đảm tính minh bạch và công bằng. Đồng thời, Ngân hàng thường xuyên triển khai các chương trình chăm lo đời sống tinh thần, hoạt động gắn kết nội bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa phản hồi tích cực. Với LPBank, hạnh phúc của người lao động không chỉ là một giá trị văn hóa mà còn là nền tảng để mỗi cá nhân phát triển, cống hiến và đồng hành lâu dài cùng tổ chức. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp LPBank được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026".

Cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển nhân sự bền vững tại LPBank

Đặc biệt, giải thưởng HR Asia Tech Empowerment Awards 2026 - Hạng mục Dẫn đầu công nghệ được trao cho LPBank ngay trong lần đầu tham gia đã cho thấy chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số nội bộ và xây dựng môi trường làm việc số hiện đại. Thay vì coi công nghệ chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả vận hành, LPBank hướng tới việc kiến tạo một "văn hóa số", nơi công nghệ, dữ liệu và con người cùng cộng hưởng để nâng cao trải nghiệm của cán bộ nhân viên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Văn hóa doanh nghiệp - "chất keo" giữ chân nhân tài

Nếu chính sách đãi ngộ giúp thu hút nhân sự thì văn hóa doanh nghiệp chính là yếu tố tạo nên sự gắn kết bền vững. Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực chất lượng cao, LPBank coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là lợi thế cạnh tranh chiến lược. Bộ giá trị văn hóa được cụ thể hóa thông qua ba trụ cột gồm Văn hóa lãnh đạo - Văn hóa làm việc - Văn hóa cán bộ nhân viên, cùng hệ thống 10 ADN hành vi như minh bạch, trách nhiệm đến cùng, thực thi xuất sắc, đổi mới sáng tạo, tư duy số, lãnh đạo làm gương... Chính những gen ADN LPBank này đã góp phần xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân sự được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội phát huy tối đa năng lực của mình.

Việc đồng thời nhận hai giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á và HR Asia Tech Empowerment Awards 2026 - Hạng mục Dẫn đầu công nghệ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của LPBank trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, cú đúp giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho một chiến lược phát triển dài hạn: đầu tư vào con người phù hợp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

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