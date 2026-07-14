Viên ngọc di sản bờ bắc bừng sáng nhờ quy hoạch

Một "viên ngọc" đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành tâm điểm du lịch di sản ven sông giàu bản sắc và sôi động bậc nhất bờ Bắc thành phố Huế.

Đòn bẩy hạ tầng đồng bộ mở ra tương lai rạng ngời của vùng lõi di sản

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc TP. Huế, phường Hóa Châu sở hữu vị trí kết nối chiến lược khi vừa liền kề Kinh thành Huế, vừa nằm trên trục cảnh quan ven sông Hương giàu giá trị văn hóa và lịch sử. Với lợi thế quỹ đất rộng, không gian sinh thái đặc trưng cùng "di sản lõi" phố cổ Bao Vinh, khu vực này đang trở thành vùng lõi di sản trong chiến lược mở rộng không gian đô thị và phát triển du lịch của thành phố.

Diện mạo phường Hóa Châu đang được định hình rõ nét thông qua quyết định quy hoạch phân khu từ UBND Thành phố khi được đầu tư hệ thống công trình công cộng quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật nâng tầm toàn diện cùng kiến trúc cảnh quan được đầu tư bài bản, hiện đại. Định hướng phát triển gắn với không gian sinh thái mặt nước, hệ thống sông và kênh đào tự nhiên sẽ giúp Hóa Châu hình thành diện mạo đô thị đặc trưng ven sông, vừa giàu bản sắc vừa có giá trị sống cao.

Một trong những động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế mạnh mẽ cho vùng đất này chính là tác động từ cuộc di dân lịch sử của TP Huế. Việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I di tích Kinh thành của gần 5.000 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu đã tạo ra một làn sóng dịch chuyển dòng người về các khu vực lân cận, góp phần giúp phường Hóa Châu trở nên đông đúc, tấp nập hơn. Sự gia tăng mật độ dân số cơ học này chính là tiền đề quan trọng kích thích các hoạt động giao thương, trao đổi thương mại và tạo ra nhiều giá trị kinh tế vượt trội cho địa phương.

Bên cạnh việc phát triển không gian đô thị, TP. Huế cũng đang đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan dọc bờ sông Hương theo kiến trúc truyền thống đặc trưng của phố cổ. Không gian ven sông được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới, kết nối hài hòa giữa yếu tố cảnh quan, văn hóa và thương mại dịch vụ.

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cũng đang được thúc đẩy triển khai như dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài, xây dựng đường vành đai 2, đầu tư bến thuyền, bãi đỗ xe, bến xe phía Bắc và quy hoạch bổ sung thêm 04 cầu qua sông trong khu vực phường Hóa Châu. Khi hệ thống giao thông hoàn thiện sẽ mở ra không gian kết nối hoàn hảo giữa Hóa Châu với trung tâm TP. Huế và các khu vực lân cận sẽ ngày càng thuận lợi, mở rộng dư địa phát triển du lịch và bất động sản cho toàn khu vực.

Chính từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng và chiến lược đẩy mạnh du lịch, những trải nghiệm văn hóa độc đáo tại khu vực phố cổ Bao Vinh được dự báo sẽ tạo nên một làn sóng bùng nổ về nhu cầu lưu trú, đòi hỏi một số lượng lớn các cơ sở lưu trú chất lượng cao từ homestay, boutique hotel đến các khu nghỉ dưỡng sinh thái ven sông. Thực tế này mở ra vô vàn cơ hội tiềm năng mang tính chiến lược cho các nhà đầu tư nhạy bén, những người sớm nhận ra giá trị sinh lời bền vững tại một vùng đất đang trên đà cất cánh.

Hành trình "tái sinh" thương cảng cổ và chiến lược tập trung khai thác kinh tế di sản

Nằm yên bình bên dòng sông Hương thơ mộng, phố cổ Bao Vinh từng là một thương cảng sầm uất, nơi hội tụ giao thương quốc tế tấp nập nhất xứ Đàng Trong thế kỷ 17-18. Đề án "Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, TP. Huế trong giai đoạn 2023 – 2026" được xem là nền tảng quan trọng nhằm gìn giữ hệ thống nhà cổ, bảo tồn không gian kiến trúc đặc trưng và khuyến khích người dân cùng tham gia phục hồi di sản.

Tầm nhìn chiến lược này tiếp tục được khẳng định và nâng tầm thông qua Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TP Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định mang tính bước ngoặt này xác định sẽ tập trung phát triển Bao Vinh theo mô hình kinh tế di sản.

Trong đó điểm nhấn cốt lõi là hình thành tuyến phố đi bộ đặc trưng tại phố cổ Bao Vinh. Không gian kiến trúc và cảnh quan tổng thể sẽ được bảo tồn nghiêm ngặt thông qua việc giữ gìn cấu trúc lõi của phố cổ, đồng thời tiến hành bảo tồn các ngôi nhà truyền thống nhằm khôi phục và phát huy tối đa giá trị lịch sử độc đáo. Song song với đó, thành phố cũng chú trọng duy trì các ngành nghề kinh doanh truyền thống, mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đẩy mạnh khai thác mô hình du lịch cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái du lịch bền vững.

Chiến lược phục hồi của Bao Vinh không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho toàn khu vực phường Hóa Châu. Khi du lịch phát triển mạnh mẽ, dòng người đổ về lớn sẽ trực tiếp trở thành "mắt xích" kích cầu tiêu dùng, tạo công ăn việc làm đa dạng và nâng cao thu nhập cho cư dân địa phương. Đời sống vật chất của người dân từ đó được ổn định và nâng cao, đồng thời đời sống tinh thần cũng trở nên phong phú, giàu có hơn nhờ các hoạt động văn hóa nghệ thuật và dịch vụ đi kèm.

"Bao Vinh thời đại mới" sẽ đem đến một sức sống hoàn toàn mới trên nền tảng giá trị di sản trăm năm. Sự quan tâm sâu sắc cùng những bước đi bài bản của Chính quyền TP Huế trong những năm trở lại đây đã và đang mang lại nét khởi sắc rõ rệt cho Bao Vinh. Sự khởi sắc này sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khi hệ thống hạ tầng toàn khu vực đang dần được đầu tư đồng bộ và đẩy mạnh toàn diện.

Những tác động mạnh mẽ về quy hoạch, hạ tầng và chiến lược phát triển kinh tế di sản đang cho thấy một tương lai đầy triển vọng của phường Hóa Châu nói chung và phố cổ Bao Vinh nói riêng. Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí liền kề trung tâm TP. Huế, khu vực này còn hội tụ giá trị hiếm có của một đô thị di sản ven sông khác biệt và giàu bản sắc, nơi giao thoa giữa chiều sâu văn hóa, không gian sinh thái và nhịp sống hiện đại. Riêng phố cổ Bao Vinh lại mang giá trị hiếm có khi hội tụ cả chiều sâu lịch sử, kiến trúc thương cảng cổ và bản sắc văn hóa đặc trưng của Huế. Kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm du lịch mới đồng thời mở ra dư địa phát triển bền vững cho du lịch, thương mại, dịch vụ và bất động sản trong tương lai.