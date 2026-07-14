Greenfeed hai lần được bình chọn Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Kết quả khảo sát ẩn danh nhân viên và phỏng vấn lãnh đạo theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) của Greenfeed cho thấy các chỉ số đánh giá đều cao hơn mức trung bình của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngành ngày càng cạnh tranh, Greenfeed chọn hướng tiếp cận tìm kiếm những con người phù hợp, với mong muốn bắt đầu từ nền tảng sự đồng điệu về hệ giá trị và khát vọng phát triển bền vững cùng tổ chức.

Từ định hướng này, Greenfeed xây dựng mô hình trải nghiệm nhân viên gồm bảy giai đoạn, bắt đầu từ khi ứng viên tìm hiểu về thương hiệu tuyển dụng đến khi luân chuyển công việc. Mục tiêu của doanh nghiệp là duy trì sự đồng hành với người lao động ở từng cột mốc nghề nghiệp, thay vì chỉ thực hiện chuỗi quy trình "tuyển - giữ - nghỉ" trong tuyển dụng và thu hút nhân tài.

Ngay sau khi gia nhập, nhân viên mới tham gia chương trình Hội nhập đồng hành, tìm hiểu về Greenfeed Way, lịch sử phát triển, định hướng kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Trong 60 ngày đầu, họ còn được trải nghiệm thực tế tại nhà máy và khu vực sản xuất nhằm hiểu rõ về chuỗi giá trị 3F Plus cũng như đặc thù vận hành của doanh nghiệp. Sau giai đoạn hội nhập, mỗi nhân sự tiếp tục được hỗ trợ thông qua đào tạo theo vị trí, cơ chế hướng dẫn tại đơn vị và các chương trình đánh giá năng lực để xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.

Sự kiện Greenfeed Day năm 2025 với sự tham gia của gần 5.500 nhân sự Greenfeed cùng gia đình

Song song với trải nghiệm nhân viên, Greenfeed triển khai nhiều chương trình phát triển đội ngũ kế thừa như Nhà lãnh đạo tương lai (Leader for Goodness), gồm các nhánh GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts và G30+, kết hợp chính sách luân chuyển công việc giữa các đơn vị, chức năng và khu vực nhằm mở rộng cơ hội học hỏi.

Doanh nghiệp cũng áp dụng chương trình phát triển cá nhân (Individual Development Plan), cho phép mỗi nhân viên chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp theo định hướng riêng. Tính đến quý 2/2026, Greenfeed đã ghi nhận 14.850 giờ đào tạo với 4.609 lượt tham gia của trên 2.517 nhân viên

Theo Greenfeed, phát triển con người không chỉ dừng ở năng lực chuyên môn mà còn bao gồm việc xây dựng môi trường làm việc an toàn và chăm lo sức khỏe toàn diện. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - thực phẩm, Greenfeed liên tục đầu tư công nghệ vận hành, trang thiết bị và tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy, trang trại và văn phòng nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp duy trì nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua câu lạc bộ thể thao nội bộ Outrace Club với các bộ môn như chạy bộ, đạp xe, tennis, pickleball và cầu lông. Các giải đấu nội bộ cùng hoạt động tham gia marathon, Ironman được tổ chức thường xuyên, tạo thêm cơ hội kết nối giữa nhân viên ở nhiều đơn vị.

Greenfeed hiện có 25,8% nữ giữ vị trí quản lý, nhân sự đến từ hơn 34 tỉnh, thành trên cả nước và 34,4% lao động thuộc thế hệ Gen Z. Theo doanh nghiệp, sự đa dạng của đội ngũ góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao khả năng thích ứng trong quá trình phát triển.