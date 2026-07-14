DHG Pharma: Đồng hành sức khỏe cộng đồng từ những viên thuốc chất lượng

Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân

Ngày 28/6, DHG Pharma phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa Nho Quan, UBND xã Phú Long, AloBacsi và Daisy Media tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Phú Long (Ninh Bình).

Hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương đã mang theo hệ thống khám chữa bệnh lưu động với xe X-quang, máy siêu âm, điện tim cùng các thiết bị xét nghiệm hiện đại. Chỉ trong một ngày, gần 1.300 lượt người dân được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; gần 200 ca siêu âm, hơn 100 ca chụp X-quang cùng hàng trăm lượt đo điện tim đã được thực hiện ngay tại địa phương.

Để phục vụ chương trình, DHG Pharma chuẩn bị gần 50 loại thuốc thiết yếu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhiều nhóm bệnh phổ biến như tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, gan mật, kháng sinh, kháng nấm, nhãn khoa và vitamin. Nhờ đó, người dân được khám, nhận thuốc và tư vấn đầy đủ ngay tại nơi sinh sống, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Khám sức khỏe không chỉ để chữa bệnh mà còn để phát hiện sớm

Qua quá trình thăm khám, đội ngũ y bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp mắc các bệnh cơ xương khớp như thoái hóa khớp, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm. Đồng thời, nhiều người được phát hiện mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đái tháo đường nhưng chưa được theo dõi hoặc điều trị thường xuyên.

Đáng chú ý, thông qua siêu âm và điện tim, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường cần tiếp tục theo dõi, trong đó có 3 ca ngoại tâm thu nguy hiểm và nhiều người có nguy cơ tái đột quỵ do huyết áp chưa được kiểm soát hiệu quả.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật và Y tế, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, việc tầm soát định kỳ giúp phát hiện bệnh từ sớm, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và giúp mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh khám và cấp phát thuốc miễn phí, đội ngũ y tế còn dành thời gian tư vấn để người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi bệnh lý. Với nhiều người dân vùng còn hạn chế điều kiện tiếp cận y tế, những kiến thức này mang giá trị lâu dài trong việc phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chất lượng sản phẩm và trách nhiệm cộng đồng luôn song hành

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một phần trong hành trình DHG Pharma theo đuổi sứ mệnh "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn". Song song với việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cũng liên tục đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng sản xuất.

Gần 50 loại thuốc thiết yếu đạt chuẩn chất lượng quốc tế EU-GMP, Japan GMP do DHG Pharma chuẩn bị đã được cấp phát miễn phí đến người dân ngay sau khi thăm khám. Dù đông kín người dân chờ nhận thuốc, nhưng đội ngũ dược sĩ của DHG Pharma vẫn tận tình hướng dẫn cách sử dụng, liều dùng và những lưu ý cần thiết cho từng người bệnh.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc DHG Pharma Chi nhánh Ninh Bình, cho biết trong suốt 52 năm phát triển, doanh nghiệp luôn kiên định với hai giá trị cốt lõi là chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông, mỗi người dân khỏe mạnh hơn sẽ góp phần tạo nên những gia đình hạnh phúc và một cộng đồng phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, những chuyến xe chăm sóc sức khỏe cộng đồng của DHG Pharma sẽ tiếp tục đến nhiều địa phương trên cả nước, góp phần giúp người dân được khám bệnh sớm, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và lan tỏa giá trị "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn".

Mỗi người dân đều được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước từ ghi phiếu khám, đo huyết áp, đường huyết, đo chiều cao…

… đến xe X-quang lưu động, siêu âm, điện tim

Đại diện địa phương trao "tấm lòng vàng nhân đạo" cho DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media