AstraZeneca Việt Nam khẳng định vị thế qua giải HR Asia 2026

AstraZeneca Việt Nam vừa được vinh danh là doanh nghiệp nhận giải HR Asia Best Companies to Work for in Asia™ 2026 (Vietnam Chapter) và đồng thời nhận HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 – hai giải thưởng uy tín trong lĩnh vực quản trị nhân sự và môi trường làm việc tại châu Á. Các giải thưởng này được HR Asia trao dựa trên khảo sát nhân viên, phỏng vấn lãnh đạo và nghiên cứu độc lập từ bên thứ ba, cho thấy những ghi nhận mang tính khách quan về trải nghiệm làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại AstraZeneca Việt Nam.

Đối với một công ty dược phẩm sinh học đang hàng đầu thị trường thuốc kê toa tại Việt Nam với hơn 700 nhân viên, việc nhận đồng thời hai giải thưởng phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển con người và mô hình tăng trưởng kinh doanh. Trong ngành dược phẩm, nơi năng lực con người quyết định trực tiếp khả năng đưa giải pháp điều trị đến bệnh nhân, employer brand không chỉ là vấn đề nhân sự mà là lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Tập trung xây dựng tổ chức "future-fit"

Tại AstraZeneca Việt Nam, chiến lược People & Organization được định hướng nhằm xây dựng một tổ chức linh hoạt, sẵn sàng cho tương lai. Các ưu tiên bao gồm phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy học tập liên tục, tăng cường dịch chuyển nhân tài nội bộ và ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng AI để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Nhiều chương trình phát triển nhân tài được triển khai như LEAP, CareerNext, Management Trainee hay các sáng kiến đào tạo lãnh đạo cấp trung, góp phần tạo lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân viên.

Song song, doanh nghiệp cũng chú trọng thiết kế lại cách thức làm việc theo hướng đơn giản hóa quy trình, ứng dụng công nghệ để giảm tải công việc hành chính, từ đó giúp nhân viên tập trung vào các hoạt động tạo giá trị cao hơn.

Văn hóa doanh nghiệp dựa trên tính chính trực và đối thoại

Một điểm nổi bật trong mô hình quản trị của AstraZeneca Việt Nam là nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đề cao tính chính trực, sự cởi mở và an toàn tâm lý. Trong khảo sát Pulse 2025, 100% nhân viên đồng ý rằng AstraZeneca đề cao sự trung thực và chính trực. 99% hiểu rõ định hướng và ưu tiên chiến lược. 98% cho biết AZ truyền cảm hứng để họ cống hiến hết mình. 97% cảm thấy được trao quyền ra quyết định. Các sáng kiến như Speak My Mind, GenConnect hay cơ chế "You Said – We Did" giúp tăng cường đối thoại hai chiều và thúc đẩy văn hóa lên tiếng trong tổ chức.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ nhân viên để cải thiện liên tục, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Bền vững gắn liền với trải nghiệm nhân viên

Giải thưởng HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 ghi nhận nỗ lực của AstraZeneca Việt Nam trong việc tích hợp các yếu tố bền vững vào môi trường làm việc, từ quản trị vận hành đến văn hóa tổ chức.

Thông qua khung chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Con Người, Xã Hội và Hành Tinh, doanh nghiệp hướng tới cân bằng giữa lợi ích của con người, xã hội và môi trường, đồng thời khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động có tác động tích cực

Trách nhiệm đi cùng sự ghi nhận

Đại diện AstraZeneca Việt Nam, Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, cho biết: Việc được vinh danh là đơn vị nhận giải HR Asia Best Companies to Work for in Asia™ 2026 (Vietnam Chapter) và đồng thời nhận HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 có ý nghĩa đặc biệt, bởi sự ghi nhận này được xây dựng trên phản hồi của nhân viên và quá trình đánh giá độc lập. Chúng tôi xem đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, để tiếp tục đầu tư vào năng lực lãnh đạo, sự phát triển, và những cách thức làm việc đơn giản hơn, được hỗ trợ bởi AI, đồng thời củng cố một văn hóa nơi mọi người đều có thể lên tiếng, cảm thấy được hỗ trợ, và cùng đóng góp cho một tương lai bền vững hơn."

Theo đó, doanh nghiệp xem giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tiếp tục đầu tư vào con người, nâng cao trải nghiệm nhân viên và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng.

Việc được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 cho thấy AstraZeneca Việt Nam đang theo đuổi một cách tiếp cận quản trị nhân sự hiện đại, trong đó con người và phát triển bền vững được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng dài hạn.