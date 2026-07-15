Sonadezi Long Thành tăng tốc phát triển, đón cơ hội từ sân bay Long Thành

Mở rộng hệ thống logistics, hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản công nghiệp

Việc hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ đang từng bước được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, không chỉ tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn mở ra dư địa tăng trưởng lớn đối với thị trường bất động sản công nghiệp và logistics.

Nắm bắt cơ hội này, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đang tập trung triển khai chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và logistics theo hướng đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái bất động sản công nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Không chỉ duy trì hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Sonadezi Long Thành còn đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm, nổi bật là Cụm công nghiệp Long Phước 1 và hệ thống kho logistics, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới khi khu vực Long Thành bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ cùng hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sonadezi Long Thành tăng tốc triển khai chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và logistics theo hướng đồng bộ

Ngoài ra, Công ty cũng bắt đầu đưa vào khai thác quỹ đất công nghiệp cho thuê với tổng diện tích 10 ha tại KCN Long Thành (sau đền bù, giải tỏa) để gia tăng tiềm năng phát triển tại khu vực. Đối tượng thu hút, các khách hàng ngành nghề công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Sonadezi Long Thành tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong năm 2026

Đón đầu xu hướng phát triển logistics của đô thị sân bay Long Thành

Đại công trường sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn "nước rút" để chuẩn bị cho cột mốc vận hành thương mại vào cuối năm 2026. Đây không chỉ là công trình trọng điểm mà còn được kỳ vọng là "đòn bẩy" chiến lược, mở ra không gian phát triển mới và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, kho vận và các dịch vụ logistics được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực có khả năng kết nối thuận lợi với sân bay, hệ thống cao tốc và cảng biển.

Sonadezi Long Thành đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp - logistics để đón cơ hội từ sân bay Long Thành

Với danh mục dự án hiện hữu cùng chiến lược đầu tư đang được triển khai, Sonadezi Long Thành từng bước hình thành hệ sinh thái bất động sản công nghiệp có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu về mặt bằng sản xuất, nhà xưởng, kho logistics và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao giá trị khai thác hạ tầng và gia tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Trong thời gian tới, Sonadezi Long Thành sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực khai thác hạ tầng, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và các đối tác.

Cụm công nghiệp Long Phước 1 - Động lực tăng trưởng mới của Sonadezi Long Thành

Trong chiến lược mở rộng quỹ đất công nghiệp và phát triển hệ sinh thái dịch vụ logistics, Cụm công nghiệp (CCN) Long Phước 1 được xác định là dự án trọng điểm, tạo nền tảng tăng trưởng mới của Sonadezi Long Thành trong giai đoạn tới.

Dự án có quy mô 75 ha, tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng và đã được khởi công xây dựng từ ngày 26/02/2026. Hiện nay, Sonadezi Long Thành đang tập trung triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt, phấn đấu đưa dự án vào khai thác từ đầu năm 2027.

Tọa lạc tại xã Long Phước, thành phố Đồng Nai, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời, khu vực này còn liên kết nhanh với các khu công nghiệp hiện hữu, hệ thống cảng biển và trung tâm đô thị của vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, logistics và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị của Đồng Nai, khu vực Long Phước được quy hoạch trở thành vùng phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics gắn với hệ sinh thái đô thị sân bay. Trên cơ sở đó, Sonadezi Long Thành định hướng phát triển CCN Long Phước 1 theo mô hình cụm công nghiệp hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ hàng không và các lĩnh vực thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

CCN Long Phước 1 sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm

Không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, CCN Long Phước 1 còn được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp giữa hạ tầng công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, lưu trữ đến vận chuyển hàng hóa. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng và nhu cầu ngày càng cao về hạ tầng công nghiệp chất lượng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cùng lợi thế về vị trí, quỹ đất và sự đồng hành của Tổng công ty Sonadezi, Sonadezi Long Thành đang từng bước khẳng định vai trò là doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp có nhiều lợi thế trong việc đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư và phát triển logistics tại khu vực phía Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Sonadezi Long Thành đạt hơn 297,9 tỷ đồng, tăng 109,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63,7 tỷ đồng, tăng 104,5% so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần củng cố vị thế của Sonadezi Long Thành trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dịch vụ liên quan. Trong 6 tháng cuối năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 338,6 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 90,6 tỷ.