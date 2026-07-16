Ống thép luồn dây điện IMC Vietconduit – Giải pháp đạt chuẩn thay thế hàng nhập khẩu

Một trong những sản phẩm tiêu biểu đáp ứng những yêu cầu khắt khe ấy chính là ống thép luồn dây điện ren IMC của Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit - VNC) – thương hiệu Việt tự tin chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế như ANSI C 80.6 và UL 1242.

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế - Yếu tố tiên quyết trong ngành xây dựng

Ngày nay, các công trình hiện đại thường đều yêu cầu vật tư cơ điện phải đạt chuẩn quốc tế theo quy định để đảm bảo độ bền, tính an toàn và sự tương thích với hệ thống thiết kế. Những tiêu chuẩn quốc tế như UL, ANSI, BS, JIS… chính là 'giấy thông hành chất lượng', mở đường cho vật tư cơ điện tham gia vào các dự án tầm cỡ trong nước lẫn quốc tế.

Ống thép luồn dây điện chống cháy và ống ruột gà lõi thép do Vietconduit sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit được sản xuất từ thép mạ kẽm hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có thành dày trung bình, thiết kế răng ở cả hai đầu, phụ kiện có thể được nối với nhau một cách chắc chắn và an toàn, chịu lực tốt. Loại ống luồn dây điện phù hợp cho cả môi trường trong nhà lẫn ngoài trời, nhất là khi yêu cầu cao về độ bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do ống GI chịu nhiệt lên đến 1.093°C, không phát sinh khói độc khi gặp hỏa hoạn. Với độ bền lên đến 50 năm, sản phẩm này không chỉ tiết kiệm chi phí bảo trì, thay thế mà còn đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Nhờ những đặc tính và ưu điểm trên, mà ống G.I phù hợp sử dụng cho tuyến Metro, nhà máy hay các tòa nhà cao tầng.

Chứng nhận UL – Cam kết cho chất lượng công trình

Chứng nhận UL 1242 là minh chứng xác thực cho chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Điều này khẳng định rằng ống luồn dây điện IMC của Vietconduit hoàn toàn có thể được tin dùng thay thế các sản phẩm nhập khẩu trong các công trình lớn.

Giấy chứng nhận UL 1242 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit

Ngoài ống luồn dây điện G.I chống cháy, Vietconduit còn sản xuất các sản phẩm đi kèm như ống ruột gà lõi thép, máng cáp dạng lưới và thanh chống đa năng Unistrut, đáp ứng nhu cầu của các công trình cơ điện hiện đại.

Quy trình sản xuất ống thép luồn dây điện tại nhà máy Vietconduit

Đây cũng chính là nền tảng vững chắc củng cố vị thế Vietconduit như một thương hiệu Việt uy tín, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ các chủ đầu tư và nhà thầu trong và ngoài nước.

Tự chủ sản xuất – Chìa khóa kiểm soát chi phí, rút ngắn tiến độ thi công

Đại diện Vietconduit chia sẻ: "Hiện nay, đa số nguyên vật liệu sản xuất tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, dẫn đến giá thành cao và phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật tư cơ điện ngay tại Việt Nam. Việc chủ động toàn bộ quy trình, từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào đến khi hoàn thiện sản phẩm, cùng với sự giám sát chặt chẽ của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giúp chúng tôi cam kết chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, lợi thế sản xuất trực tiếp tại nhà máy cho phép tối ưu hóa chi phí, mang đến mức giá thành hợp lý hơn cho khách hàng."

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit tại TP.HCM

Việc tự chủ nguyên vật liệu và công nghệ sản xuất không chỉ giúp Vietconduit kiểm soát chất lượng tốt hơn, mà còn hỗ trợ các nhà thầu tối ưu chi phí, rút ngắn tiến độ thi công và tăng tính cạnh tranh so với việc sử dụng hàng nhập khẩu.

Khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Vietconduit hiện là nhà cung cấp vật tư cơ điện chính cho nhiều công trình lớn như: Từ các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp như Park Hyatt Phú Quốc, đến các tổ hợp nhà máy công nghiệp yêu cầu khắt khe về hệ thống điện như Nestlé Trị An, Nhà máy bia Carlsberg hay Nhà máy Jabil... Việc các sản phẩm vật tư cơ điện của Vietconduit hiện diện trong hàng loạt công trình trọng điểm đã chứng minh năng lực sản xuất, sự cam kết chất lượng và khát vọng chinh phục thị trường bằng trí tuệ Việt.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công nghiệp cơ khí ôtô TP HCM, xã Phú Hoà Đông, TP HCM.



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