Trung vệ Đỗ Duy Mạnh "ghi bàn" ấn tượng vào khung thành thời trang của Aristino

Bộ ảnh là màn chuyển hóa tinh thần thi đấu bền bỉ thành ngôn ngữ thời trang, nơi bản lĩnh và sự kiên định của người đàn ông Việt Nam hiện đại được được khắc họa rõ nét qua từng khung hình.

Khi "huyền thoại" được kể lại qua một hành trình bền bỉ

Trong dự án, Đỗ Duy Mạnh xuất hiện như một đại diện của tinh thần thi đấu bền bỉ và ổn định trong bóng đá Việt Nam. Là trung vệ của đội tuyển quốc gia, anh gắn liền với hình ảnh thi đấu chắc chắn, khả năng đọc tình huống tốt và sự kiên định trong những thời điểm áp lực cao.

Hơn một thập kỷ thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, hành trình của anh không chỉ định hình bởi những khoảnh khắc bùng nổ mang tính ngắn hạn, mà còn xác định bởi phong độ ổn định qua nhiều mùa giải. Chính yếu tố này tạo nên điểm tương đồng với tinh thần mà Aristino đang theo đuổi: không chạy theo sự phô trương, mà nhấn mạnh vào giá trị bền vững vượt thời gian.

Về mặt hình ảnh, Đỗ Duy Mạnh cũng là lựa chọn phù hợp với ngôn ngữ thẩm mỹ của Aristino. Gương mặt góc cạnh, phong thái chững chạc và vẻ nam tính không phô trương giúp anh dễ dàng truyền tải tinh thần tối giản, lịch lãm mà thương hiệu theo đuổi.

Họa tiết Đan Lát và cách kể chuyện từ văn hóa Việt

Bộ ảnh được xây dựng trên một moodboard mang tinh thần tối giản, hiện đại và giàu tính văn hóa đương đại. Khi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng tinh thần thể thao và phong cách sống mới, thời trang không còn dừng lại ở trang phục, mà trở thành một ngôn ngữ thể hiện bản sắc riêng.

Tính nhất quán của bộ ảnh được thiết lập ngay từ tư duy xây dựng moodboard, nơi đội ngũ sáng tạo đặt hai yếu tố tưởng chừng nghịch lý đứng cạnh nhau: tính thô mộc của kỹ thuật thủ công truyền thống và sự phẳng phiu, sắc nét của thời trang nam cao cấp. Thay vì bê nguyên văn hóa dân gian vào trang phục một cách khiên cưỡng, Aristino bóc tách cấu trúc của các mối đan tre, biến chúng thành các đường nét hình học tối giản và lập thể trên bề mặt vải.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật mây tre đan truyền thống, họa tiết Đan Lát được tái hiện như một biểu tượng của sự khéo léo, dẻo dai và tính gắn kết của người Việt. Cách tiếp cận này giúp các thiết kế vừa giữ được hồn của giá trị di sản, vừa mang diện mạo hiện đại, phù hợp với gu thẩm mỹ của những người đàn ông tinh tế.

Khi tính ứng dụng là nền tảng của thẩm mỹ

Để giải bài toán về một bộ sưu tập tối ưu cho lối sống hiện đại nhưng phải giữ được phong thái lịch lãm, yếu tố chất liệu và cấu trúc dệt được đặt lên hàng đầu. Các chất liệu cao cấp được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa tính năng và thẩm mỹ: vừa đảm bảo độ đứng phom lý tưởng của dòng trang phục Premium, vừa sở hữu bề mặt thoáng khí và độ co giãn tự nhiên trong từng chuyển động.

Tư duy thiết kế tối giản, tập trung vào công năng giúp hệ thống sản phẩm từ áo polo, sơ mi đến áo thun và quần dài đều hướng đến sự gọn gàng, phù hợp với nhiều dáng người và bối cảnh sử dụng. Việc lược bỏ các chi tiết rườm rà kết hợp cùng bảng màu trung tính chủ đạo như trắng, be, nâu và xanh trầm giúp người mặc dễ dàng phối đồ, linh hoạt chuyển đổi từ môi trường công sở, gặp gỡ đối tác cho đến các hoạt động thường ngày mà vẫn duy trì diện mạo chỉn chu cần thiết.

Sự hợp tác giữa Aristino và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là cách thương hiệu tiếp cận khái niệm "di sản" theo một góc nhìn thực tế và gần gũi hơn với thế hệ mới.

Với Aristino, "Tiếp nối Huyền thoại" không nói về những điều quá xa vời, mà nói về cách mỗi thế hệ tiếp tục xây dựng và gìn giữ những giá trị đã được tạo nên trước đó. Đó có thể là tinh thần thi đấu trên sân cỏ, sự chỉn chu trong phong cách sống, hay cách một người đàn ông đối diện với thử thách trong cuộc đời.

Trong bộ ảnh này, Đỗ Duy Mạnh không xuất hiện như một ngôi sao giải trí, mà như một đại diện cho một kiểu hình đàn ông đang ngày càng rõ nét: không cần quá nhiều lời khẳng định, nhưng luôn có cách riêng để chứng minh bản lĩnh của mình.

Và khi thời trang trở thành một phần của câu chuyện đó, nó không chỉ còn là trang phục. Nó trở thành một cách để kể lại về con người, về văn hóa và về những giá trị đang tiếp tục được truyền qua từng thế hệ.

Chi tiết các sản phẩm mới nhất: https://s.aristino.com/RamatLookbookJuly