Đi tàu hay máy bay dịp 2/9/2026? Vexere chỉ ra cách chọn

Khi nào nên đặt vé dịp 2/9?

Theo Thông báo 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ Quốc khánh 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến 2/9, nhiều hơn một ngày so với năm 2025. Kỳ nghỉ dài hơn được kỳ vọng sẽ kéo nhu cầu di chuyển tăng so với năm ngoái.

Đón nhu cầu này, ngành đường sắt đã mở bán vé cho toàn bộ các chuyến khởi hành từ 17/8–30/12/2026 ngay từ đầu tháng 7, kèm ưu đãi giảm 10% lượt về khi mua khứ hồi và giảm 5–15% trên một số tuyến nếu đặt trước ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng với số lượng vé nhất định trên từng đoàn tàu, nên đặt sớm vẫn là cách hiệu quả nhất để giữ chỗ đẹp và mức giá tốt.

Dữ liệu nhiều mùa lễ của Vexere cũng cho thấy thời điểm đặt vé đang dịch chuyển sớm hơn. Thay vì dồn vào 1–2 tuần cuối trước kỳ nghỉ, nhiều hành khách được dự báo sẽ chốt kế hoạch ngay từ tháng 7 và đầu tháng 8. Với các tuyến có nhu cầu cao như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Vinh hay TP.HCM – Nha Trang, Vexere khuyến nghị hành khách đặt trước 2–3 tuần, bởi vé tàu giường nằm cho gia đình thường hết trước tiên và giá vé có xu hướng tăng khi sát ngày khởi hành.

Đường sắt bứt phá ở các hành trình dưới 300 km

Điểm bùng nổ của đường sắt dịp lễ năm nay đến từ các hành trình ngắn dưới 300 km, thay vì các tuyến Bắc – Nam truyền thống.

Phân tích dữ liệu của Vexere cho thấy lượng đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội – Hải Phòng dịp lễ 2/9/2025 tăng gấp 4 lần so với tuần liền trước, trong khi Hà Nội – Vinh tăng gần 4 lần. Đây đều là các hành trình chỉ mất khoảng 2–7 giờ di chuyển, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngắn ngày hoặc về quê trong kỳ nghỉ.

Ở nhóm tuyến du lịch, nhu cầu đặt vé tàu lửa tuyến Sài Gòn Nha Trang cùng các chặng kết nối Đà Nẵng, Huế và Quy Nhơn đều ghi nhận mức tăng 35–65%, phản ánh nhu cầu nghỉ dưỡng ven biển tiếp tục duy trì ổn định. Riêng tuyến Đà Nẵng – Huế gần như không biến động, cho thấy đây là tuyến có nhu cầu quanh năm.

Tàu hỏa chạy qua đèo Hải Vân, một trong những tuyến đường sắt có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam – Nguồn ảnh: Vexere.

Dữ liệu đặt vé tàu cũng ghi nhận hai pha di chuyển khá rõ. Lượt đi tập trung vào các tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Vinh và Sài Gòn - Nha Trang ngay trước và trong ngày đầu kỳ nghỉ, trong khi lượt về dồn vào hai ngày cuối. Các chặng Nha Trang – TP.HCM, Phú Yên – TP.HCM (tăng hơn 3 lần) và Hải Phòng – Hà Nội (tăng gần 70%) phản ánh dòng người quay trở lại các đô thị lớn sau kỳ nghỉ.

Nhìn tổng thể, dữ liệu từ Vexere và nhiều nguồn trung cho thấy đường sắt phát huy lợi thế rõ nhất ở các hành trình dưới khoảng 300 km, nơi hành khách ưu tiên sự thoải mái và chi phí hợp lý hơn tốc độ. Nhưng khi quãng đường vượt 600 km, lợi thế lại nghiêng về máy bay.

Máy bay tiếp tục thống trị các hành trình đường dài

Ở chiều ngược lại, dữ liệu tìm kiếm và đặt vé máy bay cho thấy lợi thế tuyệt đối của các hành trình đường dài. Trong nhóm đường bay, Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, gần gấp 5 lần so với tuần trước. Các trục Hà Nội – TP.HCM, TP.HCM – Thanh Hóa và TP.HCM – Quy Nhơn cũng tăng từ 72% đến 2,5 lần, phản ánh nhu cầu di chuyển ở những khoảng cách mà đường bộ hoặc đường sắt phải mất trên 20 giờ.

Cùng hướng đến Đà Nẵng nhưng lựa chọn phương tiện lại khác nhau tùy điểm xuất phát. Với khách từ Hà Nội, máy bay chiếm ưu thế rõ rệt khi tuyến tàu chỉ khai thác một đôi tàu chất lượng cao SE19/SE20 mỗi ngày với số chỗ hạn chế. Khi quãng đường vượt khoảng 600 km, chênh lệch gần 15 giờ di chuyển đủ để phần lớn hành khách ưu tiên tốc độ thay vì chi phí.

Chọn tàu hay máy bay? Khung quyết định từ dữ liệu Vexere

Từ dữ liệu đặt vé dịp lễ 2/9/2025, Vexere xây dựng khung lựa chọn phương tiện theo từng cự ly. Đây không chỉ là bức tranh của mùa lễ năm ngoái mà còn là gợi ý giúp hành khách lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2026.

Xu hướng này cũng phù hợp với diễn biến chung của thị trường. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), 6 tháng đầu năm 2026, lượng hành khách đi tàu tăng 5,1% và doanh thu vận tải tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, các đoàn tàu chặng ngắn và tàu du lịch tiếp tục là nhóm tăng trưởng nổi bật.

Kỳ nghỉ dài khiến cuộc đua đặt vé đến sớm hơn

Theo dự báo của Vexere, kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày cùng việc vé được mở bán sớm sẽ khiến nhu cầu đặt vé đến sớm hơn các năm trước. Thay vì tập trung trong 1–2 tuần cuối, nhiều hành khách được dự báo sẽ chốt kế hoạch ngay từ tháng 7 và đầu tháng 8 để giữ chỗ và tận dụng ưu đãi mua sớm.

Vexere tích hợp đặt vé xe khách, máy bay, tàu hỏa và xe máy trên cùng một ứng dụng

Với các tuyến có nhu cầu cao như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Vinh hay TP.HCM – Nha Trang, hành khách nên đặt trước 2–3 tuần, bởi vé giường nằm cho gia đình thường hết trước tiên, trong khi giá vé có xu hướng tăng khi sát ngày khởi hành.

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, lợi thế nhiều khả năng sẽ thuộc về những hành khách lên kế hoạch sớm. Không chỉ có nhiều lựa chọn hơn về giờ khởi hành và hạng vé, người đặt sớm còn có cơ hội tiếp cận các mức giá ưu đãi trước khi nhu cầu tăng mạnh.

Trên Vexere, hành khách có thể so sánh lịch trình, thời gian di chuyển và giá vé của tàu hỏa, máy bay và xe khách trong cùng một lần tìm kiếm trước khi lựa chọn phương án phù hợp cho kỳ nghỉ Quốc khánh.