Từ nỗ lực của TDG Group đến niềm vui của khách hàng trong ngày nhận bàn giao Alaric

Chào đón chủ nhân trở về nhà bên biển

Khi những chủ nhân đầu tiên bước vào căn hộ Alaric, giá trị của sản phẩm được cảm nhận rõ nét qua từng chi tiết hoàn thiện, từ không gian nội thất, công năng sử dụng đến tầm nhìn biển và hệ tiện ích xung quanh.

Các căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất, giúp khách hàng có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng mà không cần thêm thêm thời gian cho việc thiết kế, mua sắm hay hoàn thiện không gian. Chính sự sẵn sàng đó khiến khoảnh khắc nhận nhà trở nên đặc biệt hơn, khi những kỳ nghỉ bên biển và những buổi sum họp gia đình không còn là kế hoạch trong tương lai, mà đã có thể bắt đầu từ chính căn hộ của mình.

Chia sẻ trong ngày nhận bàn giao, chị Huỳnh Thị Hải, chủ nhân căn hộ biển Alaric, cho biết: "Điều khiến gia đình tôi vui nhất là căn hộ đã được hoàn thiện đầy đủ và có thể sớm đưa vào sử dụng. Khi trực tiếp bước vào căn hộ của mình, nhìn thấy biển và hình dung về những kỳ nghỉ sắp tới, tôi càng cảm thấy tin tưởng vào lựa chọn của gia đình."

Với nhiều chủ nhân, Alaric không đơn thuần là một căn hộ nghỉ dưỡng cuối tuần, mà còn là nơi các thế hệ trong gia đình có thể gặp gỡ, dành thời gian bên nhau và lưu giữ thêm những kỷ niệm tại thành phố biển.

Nỗ lực phía sau cột mốc bàn giao

Để Alaric chính thức bước vào ngày bàn giao là cả một hành trình dài của sự bền bỉ, phối hợp và trách nhiệm. Từ công trường đến từng căn hộ hoàn thiện, mỗi hạng mục đều ghi dấu nỗ lực của đội ngũ TDG Group cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát và đối tác đồng hành.

Khoảnh khắc bàn giao căn hộ đến khách hàng cũng là thời điểm mọi nỗ lực trong suốt quá trình triển khai được nhìn thấy bằng một kết quả cụ thể: một tòa tháp đã hoàn thiện, những căn hộ đã sẵn sàng đón chủ nhân và một nhịp sống mới bắt đầu hình thành tại The Maris Vũng Tàu.

Với đội ngũ TDG Group, niềm tự hào không chỉ đến từ việc đưa Alaric về đích, mà còn từ cảm xúc khi chứng kiến khách hàng trực tiếp bước vào căn hộ, nhìn thấy không gian mình đã lựa chọn và bắt đầu những kế hoạch sống, nghỉ dưỡng bên biển.

Lễ bàn giao căn hộ biển Alaric đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của The Maris Vũng Tàu (Nguồn ảnh: TDG Group)

Ông Bùi Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc TDG Group chia sẻ: "Thời điểm bàn giao căn hộ Alaric là một dấu mốc rất đáng tự hào đối với toàn thể đội ngũ TDG Group. Sau một hành trình bền bỉ, những nỗ lực của chúng tôi cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác đã được hiện thực hóa bằng một công trình hoàn thiện và niềm vui của khách hàng trong ngày nhận nhà. Đó cũng là động lực để TDG Group tiếp tục kiên định với những cam kết về chất lượng và giá trị thực tế tại The Maris Vũng Tàu."

Từ một công trình hoàn thiện đến nhịp sống bên biển

Khi những căn hộ đầu tiên có chủ nhân, Alaric cũng bắt đầu hình thành nhịp sống thực tế. Những ô cửa dần sáng đèn; hồ bơi, nhà hàng, đường dạo và các không gian ven biển từng bước gắn với sinh hoạt thường ngày của cư dân tại The Maris Vũng Tàu.

Hệ tiện ích nội khu từ đây trở thành một phần trong đời sống của các chủ nhân, từ những buổi sáng đi bộ bên biển, thời gian vui chơi cùng trẻ nhỏ đến các cuộc gặp gỡ và sum họp gia đình.

Đối với TDG Group, việc Alaric về đích khép lại chặng đường xây dựng, đồng thời mở ra một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng hơn: khi giá trị của công trình được ghi nhận thông qua chất lượng sống và sự hài lòng của người sử dụng.

Ngày Alaric đón những chủ nhân đầu tiên cũng là ngày hành trình kiến tạo của TDG Group được ghi nhận bằng kết quả rõ ràng nhất: công trình được hoàn thiện, cam kết được thực hiện và một cộng đồng sống bên biển từng bước được hình thành tại The Maris Vũng Tàu.