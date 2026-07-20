VinFast Kỷ Nguyên Xanh – Thuận An khai trương đại lý 3S

Đây là showroom thứ hai của doanh nghiệp sau VinFast Kỷ Nguyên Xanh – Thủ Dầu Một, khai trương vào tháng 5 vừa qua.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển giao thông phát thải thấp, mở rộng hạ tầng trạm sạc và khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Theo ông Nguyễn Đăng Hoàng, Nhà sáng lập kiêm điều hành Công ty Cổ phần Ô tô Kỷ Nguyên Xanh, việc đưa vào hoạt động đại lý 3S tại Thuận An là bước đi trong chiến lược mở rộng hệ thống tại khu vực TP.HCM mở rộng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và khả năng tiếp cận sản phẩm chính hãng của VinFast.

Ông Hoàng cho biết, TP.HCM (Bình Dương trước đây), đặc biệt khu vực Thủ Dầu Một và Thuận An, là một trong những thị trường ô tô sôi động nhất phía Nam, nằm trên trục Quốc lộ 13 kết nối TP.HCM với Đồng Nai (Bình Phước trước đó) và Tây Nguyên. Vị trí này giúp doanh nghiệp phục vụ không chỉ khách hàng địa phương mà còn mở rộng đến các tỉnh lân cận như Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên thông qua hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Hoàng cho rằng xe điện nói riêng và xe xanh nói chung đang trở thành xu hướng tất yếu không chỉ ở ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Trong khi VinFast đã vươn lên dẫn đầu thị phần ô tô tại Việt Nam. "Hệ thống đại lý VinFast từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao. Kỷ Nguyên Xanh sẽ đồng hành cùng xu hướng phát triển của VinFast và định hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ", ông Hoàng nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Ô tô Kỷ Nguyên Xanh có cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Minh Giang, một doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị sửa chữa ô tô, thiết bị đào tạo nghề, thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghiệp tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm của ông Hoàng và Công ty Tân Minh Giang, Vinfast Kỷ Nguyên Xanh tự tin tiến bước vào kỷ nguyên chuyển mình của đất nước, cùng VinFast xây dựng một tinh thần Mãnh Liệt Vì Tương Lai Xanh.