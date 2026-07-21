SABECO góp mặt trong danh sách Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, đầu tư cho phát triển nhân, và củng cố sự gắn kết của người lao động.

Dấu ấn từ chiến lược phát triển con người

HR Asia Awards là giải thưởng thường niên do HR Asia, tạp chí hàng đầu khu vực về nhân sự, tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược quản trị nguồn nhân lực xuất sắc, không ngừng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động và kiến tạo môi trường làm việc nơi người lao động có thể phát triển toàn diện. Trong khuôn khổ giải thưởng năm 2026, SABECO là một trong những công ty được trao danh hiệu này tại Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, sự ghi nhận này đến từ định hướng đầu tư lâu dài vào con người, được triển khai thông qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực "WARM" (viết tắt của "Willing - Able - Ready – Motivated"). Mô hình quản trị này tập trung vào bốn trọng tâm, bao gồm xây dựng đội ngũ gắn kết với văn hóa doanh nghiệp (Willing), không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn (Able), chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa (Ready) và tạo động lực để mỗi cá nhân phát triển lâu dài cùng tổ chức (Motivated).

Trong năm 2025, SABECO đã triển khai thành công 224 chương trình đào tạo, thu hút 19.102 lượt tham gia, tương đương 71.025 giờ đào tạo trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp cũng tiếp tục phát triển chương trình Nhà lãnh đạo thế hệ tương lai (Next Generation Leaders) nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận. Khảo sát nội bộ năm 2025 cũng ghi nhận mức độ gắn kết của nhân viên với công ty lên đến 98%.

Đây cũng là định hướng chung của các doanh nghiệp được HR Asia ghi nhận lần này. Ông William Ng - Chủ tịch Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" của HR Asia chia sẻ: "Dù bối cảnh kinh tế và văn hóa tại mỗi thị trường có khác nhau, các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và khu vực đều có chung một điểm: quyết tâm xây dựng những nơi làm việc mà con người có thể phát huy năng lực, phát triển bản thân và gắn bó lâu dài."

Sức mạnh tập thể là nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo

Bà Trần Kim Nga, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng, Thành viên Ủy ban Đất đai SABECO cho biết: "Giải thưởng vinh dự ngày hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tập thể của gần 8.000 nhân viên SABECO, từ 36 nhà máy và công ty thành viên trên toàn quốc. Từng giọt mồ hôi, sự tận tâm và tinh thần chuyên nghiệp của mỗi thành viên đã cùng nhau vun đắp nên một môi trường làm việc chuẩn mực, vươn tầm quốc tế. Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể nhân viên SABECO."

Bà Trần Kim Nga cùng đội ngũ đại diện SABECO tại lễ vinh danh của giải thưởng HR Asia Awards 2026 (Ảnh: HR Asia)

Được biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, SABECO sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng môi trường làm việc ngày càng đa dạng và đề cao tính hòa nhập. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện của nữ giới ở các vị trí quản lý, tích hợp các chỉ số DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) vào hệ thống quản trị nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao nhận thức về DEI trong đội ngũ quản lý. Song song với đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển năng lực, qua đó xây dựng đội ngũ kế thừa, duy trì văn hóa học hỏi và tăng cường sự gắn kết của nhân viên. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển lực lượng lao động có năng lực thích ứng, sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển năng lực (Ảnh: Báo cáo Bền Vững 2025 của SABECO)

Bà Trần Kim Nga chia sẻ thêm: "Hành trình phía trước còn dài, tôi mong rằng đội ngũ SABECO sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết và phát huy các giá trị cốt lõi để cùng nhau đưa SABECO giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tự tin sải bước ra quốc tế, và tiếp tục là nơi ươm mầm cho những thành công bền vững của mỗi cá nhân."

Từ nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc, SABECO sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự, nuôi dưỡng văn hóa học hỏi và xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy năng lực, gắn bó và phát triển lâu dài.