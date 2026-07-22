KYMCO Việt Nam ra mắt bộ đôi xe tay ga cao cấp PEOPLE R 125 và SKY TOWN 150

Điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện, xe tay ga PEOPLE R 125 được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu không chỉ có thiết kế tinh tế, cao cấp, mà còn được trang bị nhiều công nghệ độc quyền sở hữu bởi KYMCO. Trước khi ra mắt tại Việt Nam PEOPLE R 125 này đã được giới thiệu tại triển lãm xe máy Quốc tế EICMA Milan (Ý) 2025, được các nhà chuyên môn đánh giá cao, hiện đang được xuất khẩu và sử dụng tại Pháp, khẳng định chất lượng cũng như năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu. Sản phẩm sử dụng công nghệ TRI-POWER TECH mang đến khả năng cung cấp nguồn điện không giới hạn, giúp tăng tốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, SKY TOWN 150 là mẫu xe tay ga toàn cầu của KYMCO, sản phẩm được phân phối tại nhiều quốc gia trên thế giới, sản lượng tiêu thụ hơn 10,000 xe / năm. Sau khi khẳng định được chất lượng, kiểu dáng với sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng quốc tế, mẫu xe này đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

SKY TOWN 150 được KYMCO Việt Nam sản xuất và lắp ráp trong nước, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mang đến sản phẩm chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Công nghệ TRI-POWER TECH

TRI-POWER là một công nghệ truyền động ba chiều sử dụng cơ chế phối hợp động cơ và Ắc quy. Hỗ trợ chức năng tạo khởi động từ êm ái, tăng tốc mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thông qua hệ thống ISG, TPT Boost thông minh.

ISG (Integrated Starter Generator) tích hợp bộ khởi động và máy phát điện, giúp xe khởi động êm ái, cải thiện khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu khả năng sạc ắc quy, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà và ổn định.

TPT Boost là hệ thống được tự động kích hoạt khi phát hiện nhu cầu tăng tốc, giúp xe khởi động nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống giúp xe đạt mức tăng công suất tổng thể 0,3 mã lực và giảm 2% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thông qua phần mềm độc quyền giám sát 150 thông số của hệ thống ISG cung cấp khả năng bảo vệ và ngăn ngừa hư hỏng: Bảo vệ quá dòng, quá áp; Bảo vệ sự cố ắc quy; Bảo vệ lỗi mạch điện; Bảo vệ lỗi IC.

Đại diện Ban Giám đốc KYMCO Việt Nam chia sẻ:" PEOPLE R 125 và SKY TOWN 150 là hai sản phẩm chiến lược của KYMCO trong năm 2026. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Việt Nam những mẫu xe tay ga được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tính an toàn và sự tiện nghi trong quá trình sử dụng hàng ngày."

PEOPLE R 125

PEOPLE R 125 là mẫu xe tay ga dành cho những khách hàng yêu thích công nghệ, đề cao trải nghiệm sử dụng và mong muốn sở hữu một phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nổi bật: Công nghệ ISG; Động cơ 125cm3; Cổng sạc USB Type-A / Type-C; Cốp chứa đồ 28 lít; Hệ thống ABS & TCS.

Màu sắc: 4 màu (Trắng đen, Xanh đen, Bạc đen, Đen)

Giá bán lẻ đề xuất: 85.000.000 VND

SKY TOWN 150

SKY TOWN 150 là mẫu xe tay ga thế hệ mới dành cho khách hàng đề cao sự tiện nghi, tính thực dụng và các công nghệ hỗ trợ an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Điểm nổi bật: Động cơ 149,9cm3; Cổng sạc USB Type A & Type C; Cốp chứa 01 nón bảo hiểm cả đầu; Hệ thống ABS & TCS.

Màu sắc: 3 màu (Xanh đen, Đen, Xám đen)

Giá bán lẻ đề xuất: 72.000.000 VND

Cũng tại sự kiện, KYMCO Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu đến khách hàng trong nước mẫu xe máy điện AGILITY EV. Sản phẩm được KYMCO Việt Nam sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Indonesia, khẳng định chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Với những kết quả tích cực từ thị trường xuất khẩu, AGILITY EV dự kiến ra mắt khách hàng Việt Nam vào cuối năm nay.

Về KYMCO Việt Nam

KYMCO Việt Nam là thành viên của Tập đoàn KYMCO – thương hiệu xe máy toàn cầu đến từ Đài Loan, hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe máy, KYMCO không ngừng đổi mới để mang đến những phương tiện di chuyển chất lượng cao.

Tại Việt Nam, KYMCO cam kết cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi và đáng tin cậy cho khách hàng.