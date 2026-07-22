Người trẻ kinh doanh trên thương mại điện tử: Muốn đi xa, không thể chỉ dựa vào sản phẩm

Bài toán hiện nay là tạo được sự khác biệt trong một thị trường cạnh tranh bằng thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và năng lực vận hành.

Bắt trend nhanh chưa đủ để cạnh tranh trên thị trường số

Bắt đầu một hoạt động kinh doanh trực tuyến hiện không còn quá khó. Người bán có thể nhanh chóng mở gian hàng, xây dựng kênh nội dung và tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội, video ngắn hoặc livestream. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng khiến số lượng người tham gia thị trường ngày càng lớn và mức độ cạnh tranh trở nên rõ rệt hơn.

Người trẻ có lợi thế về khả năng cập nhật xu hướng, sử dụng công nghệ và sáng tạo nội dung. Dù vậy, những lợi thế này có thể nhanh chóng bị sao chép. Một sản phẩm đang được quan tâm hôm nay có thể xuất hiện tại hàng chục gian hàng khác chỉ sau thời gian ngắn. Nội dung thu hút người xem cũng chưa chắc chuyển hóa thành doanh thu nếu shop không duy trì được chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua hàng.

Theo Bộ Công Thương, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng trưởng 25,5% và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Quy mô này không chỉ phản ánh sức phát triển của thị trường mà còn cho thấy áp lực cạnh tranh và yêu cầu chuyên nghiệp hóa ngày càng cao đối với người bán.

Người bán phải trả lời được những câu hỏi quan trọng hơn: Khách hàng chọn shop vì điều gì, trải nghiệm mua hàng có đủ thuận tiện hay không và lý do nào khiến họ quay lại?

Sản phẩm tốt là điều kiện cần, vận hành tốt mới tạo tăng trưởng

Ở giai đoạn đầu, nhiều shop thường ưu tiên tìm kiếm sản phẩm, xây dựng kênh bán và sản xuất nội dung để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi số lượng đơn hàng và kênh bán cùng tăng, những yếu tố này chưa đủ để duy trì tăng trưởng nếu hoạt động vận hành thiếu đồng bộ.

Kinh doanh đa kênh đòi hỏi người bán xử lý đồng thời nhiều công việc như tư vấn khách hàng, kiểm tra tồn kho, xác nhận đơn, đóng gói, bàn giao vận chuyển, theo dõi tiền thu hộ và hỗ trợ đổi trả. Nếu các khâu được thực hiện rời rạc, shop dễ phát sinh sai sót, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến trải nghiệm mua hàng, từ tốc độ phản hồi đến thời gian giao nhận và cách xử lý sự cố.

Vì vậy, người bán cần chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn, kiểm tra thông tin, đóng gói, giao hàng đến chăm sóc sau bán. Đồng thời, dữ liệu vận hành nên được lưu trữ và phân tích để nhận diện sản phẩm bán tốt, tỷ lệ hoàn hàng, khu vực có nhu cầu cao và nhóm khách hàng tiềm năng, qua đó hỗ trợ shop đưa ra quyết định chính xác hơn thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

Quy trình vận hành chuyên nghiệp giúp shop online nâng cao trải nghiệm khách hàng

Logistics trở thành một phần của năng lực cạnh tranh

Trong thương mại điện tử, logistics không còn đơn thuần là khâu đưa hàng từ người bán đến người mua. Tốc độ giao nhận, khả năng theo dõi hành trình đơn hàng, quy trình đối soát và cách xử lý các tình huống phát sinh đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng..

Đối với người bán trẻ, lựa chọn đối tác logistics phù hợp là một cách giảm bớt áp lực vận hành khi quy mô đơn hàng tăng lên. Người bán nên cân nhắc các yếu tố như phạm vi giao nhận, nền tảng quản lý đơn, khả năng đối soát, quy trình hỗ trợ và mức độ phù hợp với mô hình kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị logistics có hệ thống công nghệ hiện đại và mạng lưới giao nhận lớn như Công ty c ổ ph ầ n GHTK có thể hỗ trợ nhà bán quản lý đơn hàng, theo dõi quá trình vận chuyển và mở rộng phạm vi phục vụ. Khi hoạt động hậu cần được tổ chức hiệu quả hơn, chủ shop có thêm thời gian tập trung vào phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chăm sóc khách hàng.

Khả năng kiểm soát logistics càng trở nên quan trọng khi shop mở rộng sang nhiều tỉnh, thành hoặc bước vào các mùa mua sắm cao điểm. Nếu không có quy trình và công cụ quản lý phù hợp, lượng đơn hàng tăng có thể kéo theo nhiều sai sót hơn thay vì mang lại mức tăng trưởng như kỳ vọng.

Người trẻ có nhiều lợi thế khi kinh doanh trên thương mại điện tử nhờ khả năng sử dụng công nghệ, nắm bắt xu hướng và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, trong một thị trường cạnh tranh ngày càng cao, sản phẩm tốt chỉ là điều kiện khởi đầu; việc chuyên nghiệp hoá quy trình vận hành mới là nền tảng giúp shop kiểm soát chi phí, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.