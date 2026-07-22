Chương trình thạc sĩ UEF: Kết nối tri thức, doanh nghiệp và cơ hội thăng tiến

Trong đợt tuyển sinh thứ hai năm 2026, nhà trường tuyển sinh 7 ngành đào tạo, tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn kết giữa học thuật và nhu cầu của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, đạt chuẩn kiểm định

Theo đại diện Viện Đào tạo Sau đại học UEF, khung đào tạo thạc sĩ được thiết kế chú trọng tính thực hành, bám sát nhu cầu thị trường lao động. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức chuyên môn, học viên còn được rèn luyện tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu thêm một bước phát triển mới của UEF, khi lần đầu tiên tuyển sinh chương trình thạc sĩ Marketing. Đây là một trong số ít chương trình sau đại học chuyên sâu về lĩnh vực này tại khu vực phía Nam, đón đầu nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế số và kinh tế sáng tạo.

Song song với việc mở rộng ngành đào tạo, chất lượng đào tạo của UEF liên tục được khẳng định qua các đợt kiểm định nghiêm ngặt. Đáng chú ý, tháng 3/2026, chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đã đạt chuẩn kiểm định từ Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA. Việc chuẩn hóa chương trình theo khung tham chiếu quốc tế giúp học viên UEF có lợi thế khi tham gia vào thị trường lao động toàn cầu, thay vì chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước.

Sự kết hợp giữa Nhà trường - Chuyên gia - Doanh nghiệp

Một trong những điểm khiến học viên cao học UEF đánh giá cao là mô hình đào tạo "Nhà trường - Chuyên gia - Doanh nghiệp". Bên cạnh đội ngũ giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm học thuật, các lớp học còn có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo, quản lý cấp cao từ doanh nghiệp.

Đặc biệt, UEF thường xuyên tổ chức các chuyên đề chia sẻ thực tiễn với sự góp mặt của chuyên gia đầu ngành - nơi học viên không chỉ nghe giảng lý thuyết mà còn được cùng "mổ xẻ" những bài toán quản trị đang thực sự diễn ra tại doanh nghiệp. Đây là cơ hội để người học cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, đối thoại trực tiếp với những nhà quản trị trong cùng lĩnh vực, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp.

Các chuyên đề chuyên gia chia sẻ mang đến bài học thực chiến và kết nối sự nghiệp

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế

Thông qua mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng lớn, UEF mang đến cho cộng đồng học viên và cựu học viên nhiều cơ hội việc làm giá trị.

Đối với các học viên đang theo học chương trình thạc sĩ, đi làm việc ở nước ngoài thường chỉ là lựa chọn sau khi tốt nghiệp, thì tại UEF, cơ hội này mở ra ngay trong quá trình học. Nhà trường triển khai chương trình việc làm tại Nhật Bản kéo dài một năm.

Trong thời gian này, học viên được làm việc trong môi trường toàn cầu, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên trở về Việt Nam để hoàn tất các học phần còn lại và đề án tốt nghiệp. Điều này giúp đảm bảo không gián đoạn lộ trình học tập, đồng thời là điểm cộng mạnh mẽ cho hồ sơ nghề nghiệp sau này.

Thêm vào đó, Nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng cựu học viên qua nhiều hoạt động. Nổi bật trong đó là chương trình kết nối việc làm tại Nhật Bản với thời gian hợp đồng lên đến ba năm. Không chỉ là cầu nối thông tin việc làm chính thức, đáng tin cậy, mà qua đó, Nhà trường còn mong muốn hỗ trợ cựu học viên có thêm cơ hội nâng cao kinh nghiệm quốc tế, hoặc thậm chí là bước đệm cho những người mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Học viên UEF trong chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản

Lựa chọn cần thiết để phát triển bền vững

UEF định kỳ tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm thực tế cho người học. Đây là những sự kiện gặp mặt, giao lưu giúp học viên kết nối trực tiếp với đối tác doanh nghiệp bên cạnh các nội dung chuyên môn thường diễn ra. Chính các hoạt động này là cầu nối gắn kết học viên, cựu học viên và doanh nghiệp thành một cộng đồng truyền cảm hứng, nơi kinh nghiệm được chia sẻ liên tục.

Đại diện UEF chia sẻ, mục tiêu của Nhà trường không chỉ là đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn, mà còn xây dựng một hệ sinh thái học tập suốt đời - nơi người học luôn có sự đồng hành ở từng giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Với chương trình đào tạo chất lượng, thời gian học linh hoạt ngoài giờ hành chính, chính sách học bổng đa dạng cùng loạt hoạt động kết nối đặc quyền, chương trình thạc sĩ UEF đang khẳng định một hướng đi khác biệt. Nơi đây không chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu, mà còn mở ra cả một hệ sinh thái cơ hội nghề nghiệp vượt trội.

UEF nhận hồ sơ xét tuyển chương trình thạc sĩ năm 2026 đợt 2 các ngành: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, quan hệ công chúng, marketing đến hết ngày 07-11-2026.

Địa điểm hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ tuyển sinh:

Viện Đào tạo sau đại học (Tầng 2)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)

Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2236 3333 (2240); 0913 161 080

Email: saudaihoc@uef.edu.vn

Đăng ký tư vấn trực tuyến tại https://www.uef.edu.vn/cao-hoc