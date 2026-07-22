Công ty CP Tokyo AA bàn giao nhà sớm cho cư dân Sei Harmony

Hiện thực hóa dấu ấn kiến tạo tổ ấm đáng sở hữu và đầy tự hào của cư dân

Trong không khí rộn ràng của ngày bàn giao, nhiều khách hàng có mặt từ rất sớm để tham gia nghi thức cắt băng và trải nghiệm quy trình nhận nhà. Những món quà tri ân cũng được trân trọng gửi trao đến cư dân như một lời chào mừng đầy ấm áp từ Nhà phát triển TokyoAA, gửi gắm ước nguyện về sự may mắn, thịnh vượng cho một cuộc sống mới hanh thông, khơi mở nguồn sinh khí tích cực lan tỏa khắp cộng đồng dân cư Sei Harmony.

Trở thành những khách hàng đầu tiên bước vào ngôi nhà mới được bàn giao chỉn chu đến từng chi tiết, nhiều khách hàng đã không giấu được niềm vui, sự xúc động và hạnh phúc.

" Thật sự rất bất ngờ khi Sei Harmony được xây dựng vượt tiến độ như vậy và cô vô cùng hài lòng, dù chỉ bàn giao thô thôi nhưng mọi thứ đều mang đến chất lượng vượt trội và cô thực sự an tâm với ngôi nhà của mình.. Không gian căn nhà mở ra tầm nhìn khoáng đạt và ánh sáng tự nhiên, tiện nghi cho cộng đồng cư dân." - Cô Nguyễn Đây – chủ nhân căn nhà MR03-32 thuộc phân khu Mirai vui mừng nói.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tokyo AA chúc mừng những cư dân nhận nhà mới trong ngày bàn giao sáng 18/7/2026

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tokyo AA chia sẻ: " Là sản phẩm đầu tiên của công ty, Sei Harmony mang ý nghĩa đặc biệt và thể hiện cam kết của Tokyo AA trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, được đầu tư chỉn chu từ thiết kế, thi công đến công tác bàn giao và vận hành. Ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ trao gửi một ngôi nhà mà còn trao gửi cam kết về một môi trường sống chất lượng - nơi cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết cùng nhau vun đắp những giá trị bền vững mỗi ngày. Với chúng tôi, hành trình về nhà là khởi đầu cho những trải nghiệm sống được nâng niu và hoàn thiện theo thời gian, kiến tạo sự thịnh vượng và hòa hợp".

Hành trình về nhà đầy hạnh phúc và tự hào của cư dân Sei Harmony

Chính thức ra mắt thị trường vào tháng 6/2025, với những giá trị vượt trội, Sei Harmony đã tạo sức hút lớn trên thị trường và nhanh chóng được khách hàng chọn lựa. Hiện tại, song song với hoạt động bàn giao phân khu Mirai có tiến độ vượt hơn 1 tháng so với cam kết, Tokyo AA đang tập trung toàn bộ tinh thần và nguồn lực để hoàn thiện mặt ngoài các căn còn lại cùng các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng chào đón cộng đồng cư dân trong thời gian tới.

Sei Harmony và những giá trị bền vững của "Phố Nhật Bản" giữa lòng Sài Gòn

Với sứ mệnh "Kiến tạo trải nghiệm chất Nhật sống An" từ nhà phát triển Tokyo AA. Từ thời điểm cánh cửa đầu tiên được mở ra tại khu dân cư Sei Harmony đã góp phần nâng tầm chuẩn sống mới, từng bước tạo nên diện mạo của một cộng đồng cư dân thịnh vượng và tinh hoa phía Tây Sài Gòn.

Sei Harmony hội tụ đầy đủ các tiêu chí của một sản phẩm "thật" trên thị trường bất động sản hiện nay: đúng pháp lý, đúng tiềm năng và đúng thị hiếu. Với sổ riêng từng căn đã gỡ bỏ rào cản tâm lý cho người mua và nhà đầu tư, đảm bảo quyền sở hữu lâu dài và khả năng giao dịch dễ dàng. Đây là nền tảng vững chắc cho việc bảo toàn và tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Sei Harmony tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm đô thị thông minh quận Bình Tân (cũ), ngay mặt tiền đường Lê Tấn Bê và liền kề đại lộ huyết mạch Võ Văn Kiệt, di chuyển nhanh chóng đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh đó, các tuyến hạ tầng chiến lược đang triển khai mạnh mẽ như tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên) và Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành…Việc cải tạo kênh Tham Lương tạo không gian sống trong lành, thay đổi bộ mặt đô thi và di chuyển thông suốt nội thành TP.HCM. Tất cả những yếu tố này tạo nên dư địa tăng giá mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại và trong thời gian ngắn cho khu dân cư Sei Harmony

Được thiết kế theo phong cách Nhật Bản tối giản, khu dân cư Sei Harmony chú trọng không gian an lành và tiện nghi, kết nối thiên nhiên qua những ô cửa sổ thoáng đãng với ba phân khu chính: Sora, Shin và Mirai. Các tiện ích nội khu đa dạng, từ vườn thiền tịnh Roji, khu thể thao ngoài trời đến khu vui chơi trẻ em Sasuke, đều được quy hoạch đồng bộ, tạo nên một môi trường sống chất lượng cao cho mọi lứa tuổi.

Ngoài ra, Khu dân cư thuộc Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh – Sei Harmony còn được quản lý, vận hành bởi Anabuki – Tập đoàn quản lý vận hành bất động sản chất lượng nổi tiếng Nhật Bản, chắc chắn sẽ mang tới cho cư dân Sei Harmony một môi trường sống an ninh, trong lành, góp phần chuẩn hóa dịch vụ, nâng tầm chất lượng sống và gia tăng giá trị tài sản lâu dài.

Chi tiết về Sei Harmony tại: www.seiharmony.vn