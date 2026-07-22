NXBGDVN vinh dự đạt chứng nhận "Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026"

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Lễ trao chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam - một chương trình uy tín lớn do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức thường niên.

Khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu từ quy trình xét duyệt nghiêm ngặt

Chương trình tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển thương hiệu theo chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, sự kiện năm 2026 mang ý nghĩa vô cùng to lớn khi đánh dấu chặng đường bền bỉ tròn 20 năm hành trình của chương trình (2006 – 2026).

Diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2026, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước. Thông qua quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng bình chọn đã áp dụng các tiêu chí khắt khe của Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ để chỉ lựa chọn ra 60 nhãn hiệu tiêu biểu nhất mang tính độc đáo, có tốc độ phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng thị trường cao. Việc NXBGDVN xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định để đứng trong Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026 là minh chứng rõ nét khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội, quản lý chất lượng sản phẩm xuất sắc và trách nhiệm xã hội cao.

Trải qua hành trình gần 70 năm hình thành và phát triển kể từ ngày thành lập (01/6/1957), NXBGDVN đã vươn mình trở thành nhà xuất bản có quy mô lớn bậc nhất cả nước với gần 40 đơn vị thành viên, công ty liên kết trên khắp các vùng miền. Mỗi năm, đơn vị xuất bản hơn 300 triệu bản sách, chiếm khoảng 80% tổng sản lượng xuất bản phẩm toàn quốc, đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng học liệu cho các bậc học từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp.

Ông Phạm Vĩnh Thái – Thành viên HĐTV, Tổng Biên tập NXBGDVN nhận Bằng chứng nhận Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026

Niềm tin trọn vẹn từ sản phẩm cốt lõi: Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn sử dụng thống nhất toàn quốc

Sự vinh danh tại Danh hiệu Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2026 càng trở nên ý nghĩa và vững chắc hơn bao giờ hết khi bước vào năm học 2026 - 2027, bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của NXBGDVN đã chính thức được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Đây không chỉ là một cột mốc mang tính lịch sử đối với sản phẩm chủ đạo nhất của Nhà xuất bản, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về chất lượng chuyên môn, tính sư phạm vượt trội và giá trị thực tiễn mà bộ sách mang lại. Việc bộ sách được áp dụng đồng bộ trên khắp các tỉnh thành đã thể hiện niềm tin tuyệt đối của các cơ quan quản lý, các thầy cô giáo, bậc phụ huynh và các em học sinh trên cả nước đối với NXBGDVN.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của NXBGDVN được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027

Chia sẻ về cột mốc ý nghĩa này, ông Phạm Vĩnh Thái – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Biên tập NXBGDVN nhấn mạnh: "Một nhãn hiệu trở nên nổi tiếng không phải do ngẫu nhiên mà phải được xây dựng bằng tầm nhìn chiến lược, bằng sự kiên trì gìn giữ chất lượng và bằng trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc bộ SGK 'Kết nối tri thức với cuộc sống' được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 chính là minh chứng giá trị nhất cho chất lượng sản phẩm, phản ánh uy tín và niềm tin trọn vẹn của khách hàng, của bạn đọc dành cho NXBGDVN.

Ông Phạm Vĩnh Thái – Thành viên HĐTV, Tổng Biên tập NXBGDVN trả lời phỏng vấn tại sự kiện

Chứng nhận Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng cùng sự đồng hành đồng bộ của bộ SGK quốc gia trên cả nước sẽ là động lực, là cam kết mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục đầu tư bài bản, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của đơn vị phục vụ xã hội."

Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Chứng nhận danh giá này cùng sự đón nhận tích cực của xã hội đối với bộ SGK quốc gia tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tự hào của NXBGDVN trong quá trình phát triển, bên cạnh rất nhiều những danh hiệu, giải thưởng cao quý đã nhận được như: Huân chương Hồ Chí Minh, các giải thưởng Sách Quốc gia, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (2025)...

Trong thời gian tới, NXBGDVN cam kết sẽ tiếp tục giữ vững giá trị cốt lõi "Vì học sinh thân yêu". Đơn vị sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ khoa học để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường số hoá học liệu và các tài nguyên phục vụ giáo viên và học sinh. Song song đó, NXBGDVN sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo uy tín cũng như vị thế đã được khẳng định vững chắc suốt gần 70 năm qua, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà và từng bước hội nhập quốc tế.