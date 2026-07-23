Vertu Alphafold có gì trong mức giá hàng trăm triệu đồng?

Trong bối cảnh nhiều hãng công nghệ tập trung vào cấu hình và thiết kế, Vertu lựa chọn hướng tiếp cận khác khi phát triển Alphafold như một thiết bị kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật chế tác và hệ sinh thái dịch vụ dành cho người dùng cao cấp. Thay vì chỉ là một chiếc smartphone, Alphafold được định vị như một sản phẩm phản ánh phong cách sống và dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu.

Khi cầm trên tay, Alphafold tạo cảm giác chắc chắn nhờ bộ khung chế tác từ hợp kim titanium cấp hàng không vũ trụ. Trên nền kim loại, các chi tiết Paris Studs được hoàn thiện thủ công, tạo hiệu ứng ánh sáng khác nhau theo góc nhìn. Cách xử lý này giúp thiết bị giữ được nhận diện chế tác đặc trưng của Vertu.

Mặt lưng máy sử dụng chất liệu da bê hoặc da bụng cá sấu Mỹ, được tuyển chọn khắt khe từ các xưởng thuộc da danh tiếng và xử lý thủ công để giữ nguyên đường vân độc bản. Sự cao cấp còn thể hiện ở cụm camera phía sau với lớp gốm ceramic bóng bẩy kết hợp những đường cắt kim cương tinh xảo.

Các phiên bản Vertu Alphafold được hoàn thiện thủ công từ titanium, da cao cấp và hỗ trợ tùy chọn cá nhân hóa theo nhu cầu.

Sở hữu hệ thống bản lề giọt nước đa trục cấu thành từ titanium, sợi carbon và hợp kim MIM, máy được công bố có độ bền tới 650.000 lần gập mở, giúp hai nửa màn hình khép kín khi gập, đồng thời giữ bề mặt hiển thị phẳng và ổn định khi mở, mang lại cảm giác liền mạch trong từng thao tác vuốt chạm.

Khi mở ra, Vertu Alphafold mang đến không gian hiển thị rộng lớn với màn hình chính AMOLED dẻo 8,05 inch mang đến không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ như đọc tài liệu, chỉnh sửa nội dung, họp trực tuyến hay xử lý nhiều cửa sổ cùng lúc. Ở trạng thái gập, màn hình phụ 6,53 inch ở mặt ngoài đáp ứng linh hoạt các tác vụ nhanh thường nhật.

Máy được tích hợp hệ thống trợ lý ảo chuyên sâu Hermes Agent và khả năng bảo mật dữ liệu đa tầng.

Về phần cứng, máy trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB, đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm cường độ cao mượt mà trên một không gian làm việc di động rộng mở.

Điểm khác biệt của Alphafold nằm ở nền tảng Hermes Agent - hệ thống trợ lý ảo chuyên sâu. Thay vì phản hồi thụ động, Hermes Agent hoạt động như một cộng sự thông minh, hỗ trợ tự động hóa chuỗi tác vụ phức tạp bằng câu lệnh tự nhiên, ghi nhớ ngữ cảnh sâu, tóm tắt cuộc họp và dịch thuật thời gian thực trên không gian đa nhiệm. Điều này giúp giảm đáng kể các thao tác thủ công, cho phép người dùng tập trung nhiều hơn vào công việc thay vì phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Bên cạnh AI, bảo mật tiếp tục là một trong những trọng tâm của Alphafold. Thiết bị được tích hợp chip bảo mật độc lập cùng cơ chế "1 máy - 3 không gian", cho phép tách biệt dữ liệu công việc, tài chính và đời sống cá nhân trên cùng một thiết bị. Mỗi không gian hoạt động độc lập, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu đối với những người thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm.

Thiết kế, AI và các tính năng bảo mật giúp Vertu Alphafold nhận được sự chú ý của giới doanh nhân, lãnh đạo.

Thiết bị cũng được tích hợp dịch vụ quản gia toàn cầu Vertu Concierge phục vụ 24/7 - đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu Vertu. Chỉ với một nút bấm trên thân máy, người dùng có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên viên toàn cầu để được hỗ trợ các nhu cầu cá nhân hóa, từ đặt vé máy bay, phòng khách sạn hạng sang đến các trải nghiệm thượng lưu suốt vòng đời sản phẩm.

Được biết, mỗi chiếc Vertu Alphafold chính hãng đều được quản lý bằng mã Serial Number (SN) riêng theo từng thị trường phân phối. Cơ chế xác thực này giúp nhận diện nguồn gốc sản phẩm và là điều kiện để kích hoạt đầy đủ các dịch vụ, đặc quyền trong hệ sinh thái Vertu. Vì vậy, Vertu khuyến nghị khách hàng lựa chọn sản phẩm từ hệ thống phân phối chính thức để đảm bảo đầy đủ quyền lợi trong quá trình sử dụng.

Không gian trải nghiệm Vertu chính hãng tại hệ thống Vertu Việt Nam.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc và đi kèm hệ sinh thái dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm thiết kế, chất liệu chế tác, khả năng vận hành, các tính năng AI cùng hệ sinh thái dịch vụ tại hệ thống Flagship Store và Private Lounge trước khi lựa chọn sở hữu.

Hệ thống Flagship Store và Private Lounge của Vertu Việt Nam:

19 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Caravelle Hotel Saigon, 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

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