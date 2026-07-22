Vietfish 2026: Khát vọng vươn mình của ngành thủy sản Việt Nam

Bệ phóng cho mục tiêu xuất khẩu tỷ đô

Được đánh giá là triển lãm thủy sản hàng đầu châu Á do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức, Vietfish từ lâu đã không còn là một hội chợ thương mại thuần túy, mà đã trở thành "sàn diễn" chứng kiến những bước chuyển mình lớn của toàn ngành.

Quy tụ hơn 550 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp đầu ngành trong và ngoài nước, Vietfish 2026 sẽ là nơi trưng bày hệ sinh thái toàn diện từ thủy hải sản tươi sống, đông lạnh, các sản phẩm giá trị gia tăng (GTGT) đến máy móc thiết bị chế biến, công nghệ nuôi trồng hiện đại và dịch vụ logistics hỗ trợ.

Hoạt động cooking show thu hút khách đến dùng thử sản phẩm và tham gia minigame.

Sức hút đến từ những trải nghiệm đa chiều

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm và kết nối giao thương, VIETFISH 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, góp phần tạo nên một không gian gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ giá trị cho cộng đồng thủy sản trong nước và quốc tế.

Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, các chương trình giao thương B2B (Business Matching) sẽ được tổ chức liên tục, kết nối các nhà chế biến Việt Nam với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược, ký kết các hợp đồng thương mại lớn cho giai đoạn cuối năm 2026 và định hình kế hoạch kinh doanh cho năm 2027.

Song song với các hoạt động giao thương và quảng bá sản phẩm, chuỗi hội thảo chuyên ngành tiếp tục là một trong những hoạt động trọng tâm của VIETFISH 2026. Bám sát chủ đề "Đổi mới và Bền vững", các phiên hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề đang được ngành thủy sản đặc biệt quan tâm như chuyển đổi xanh, giải pháp xoay quanh trục bền vững (ESG) và lộ trình giảm phát thải (Net Zero), các yêu cầu mới từ thị trường quốc tế, xu hướng tiêu dùng, triển vọng xuất khẩu và dự báo kinh tế. Nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin và đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với những thay đổi của thị trường.

Một trong những điểm đến được mong chờ nhất tại triển lãm là khu trình diễn ẩm thực Tasty Kitchen. Với thông điệp "Hàng thủy sản xuất khẩu cho người Việt", chương trình mang đến cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm thủy sản chất lượng cao đang được xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới. Năm nay, bên cạnh các đầu bếp Việt Nam, khu vực này còn có sự góp mặt của các đầu bếp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn hấp dẫn cùng nhiều trải nghiệm ẩm thực mới mẻ. Các hoạt động tương tác và minigame cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt nhằm tăng thêm sự sôi động cho không gian triển lãm.

Đặc biệt, VIETFISH 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên chương trình Hosted Buyer chính thức được đưa vào sự kiện. Chương trình sẽ chào đón các nhà mua hàng quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm đến tham quan Vietfish và các vùng nuôi tôm, cá tra tại Mekong, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp và thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Việc triển khai chương trình này đánh dấu bước phát triển mới của VIETFISH trong nỗ lực nâng cao chất lượng khách tham quan, gia tăng giá trị kết nối và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn của những triển lãm thủy sản quốc tế hàng đầu thế giới.

Hơn 12.000 lượng khách đến tham quan Vietfish hàng năm.

Cơ hội kết nối giao thương trực tiếp

Bên cạnh thị trường xuất khẩu, VIETFISH 2026 cũng hướng sự quan tâm đến thị trường nội địa - một kênh tiêu thụ giàu tiềm năng của ngành thủy sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động kết nối và quảng bá sản phẩm, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp và các kênh tiêu dùng hiện đại, từ đó mở rộng cơ hội kinh doanh, phát triển thương hiệu trong nước và giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn.

Không chỉ phục vụ phân khúc B2B truyền thống, Vietfish 2026 còn phản ánh rõ nét sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là thế hệ Gen Z – những người đặt tiêu chí tiện lợi, dinh dưỡng và bền vững lên hàng đầu. Sự bùng nổ của các dòng sản phẩm hải sản ăn liền (Ready-to-eat) và sản phẩm giá trị gia tăng chế biến sâu tại triển lãm sẽ mở ra một chương mới cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Thay vì tập trung vào các sản phẩm sơ chế truyền thống, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang đầu tư vào chế biến sâu, phát triển các dòng sản phẩm tiện lợi, sản phẩm ăn liền và các giải pháp thực phẩm phù hợp với nhu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại, nhà hàng, khách sạn cũng như các nền tảng thương mại điện tử.

Nhận định từ Ban tổ chức: "Vietfish 2026 không chỉ là điểm hẹn giao thương, mà còn là cánh cửa để các doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ tự động hóa, thiết bị đo lường chính xác và giải pháp đóng gói tiên tiến nhất hiện nay, giúp tối ưu hóa nhân lực và nâng cao năng suất tiệm cận thế giới."

Với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiến gần hơn đến mục tiêu chinh phục mốc 12 tỷ USD trong năm nay. Trong bối cảnh đó, VIETFISH 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng thương mại, mở rộng cơ hội kết nối thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Banner chính thức của triển lãm.

Thông tin chi tiết về sự kiện:

Tên triển lãm: Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish 2026)

Thời gian: 19/08 – 21/08/2026 (Mở cửa từ 9:00 – 17:00)

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.