Mô hình siêu thị mới của LOTTE MART sắp khai trương tại Bắc Giang

Mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho người dân

Phát huy thế mạnh của hệ thống 16 siêu thị trên toàn quốc, LOTTE MART Bắc Giang được thiết kế với kỳ vọng trở thành điểm đến đa tiện ích được yêu thích tại địa phương, nơi khách hàng vừa mua sắm các sản phẩm thiết yếu hằng ngày, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng thời gian vui chơi cùng gia đình.

LOTTE MART vừa khai trương siêu thị tại tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 7 vừa qua

Tọa lạc tại Lô TM, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ thành phố Bắc Giang, trên trục đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, LOTTE MART Bắc Giang sở hữu vị trí thuận tiện ngay khu vực trung tâm. Siêu thị được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.900 m², với khoảng 5.870 m² diện tích sàn kinh doanh với quy mô gồm 2 tầng.

Theo tiết lộ của đại diện LOTTE MART Việt Nam, bên cạnh các ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm nhập khẩu, khu vực Sản phẩm từ Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn nổi bật, tạo sự khác biệt cho LOTTE MART Bắc Giang. Khu vực Sản phẩm từ Hàn Quốc được thiết kế như một "thế giới Hàn Quốc" thu nhỏ ngay trong siêu thị, quy tụ nhiều sản phẩm đặc trưng do LOTTE MART phát triển và cung ứng. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Good Today và Yorihada, từ thực phẩm chế biến, đồ ăn tiện lợi, đồ uống đến nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc.

Không gian trải nghiệm tiếp tục được mở rộng tới Yorihada Kitchen, nơi phục vụ các món ăn chế biến theo công thức độc quyền của đầu bếp Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực ngay trong siêu thị. Bên cạnh đó, quầy bánh Poongmiso mang đến các dòng bánh tươi được chế biến mỗi ngày từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao.

Với những khách hàng yêu thích mỹ phẩm Hàn, LOTTE MART Bắc Giang còn dành riêng khu vực Health & Beauty cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc.

Quầy Health & Beauty mang đến nhiều mặt hàng mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp từ Hàn Quốc

Nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và liền mạch cho khách hàng, LOTTE MART Bắc Giang được thiết kế thành từng khu vực sản phẩm, hàng hóa chuyên biệt với danh mục sản phẩm trải rộng từ thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu đến hàng nhập khẩu. Phát huy các thế mạnh đã được khẳng định tại 16 siêu thị trên cả nước, LOTTE MART Bắc Giang kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm vượt trội về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cùng mức giá cạnh tranh cho người tiêu dùng địa phương.

Quầy bánh Poongmiso với các dòng bánh tươi được chế biến mỗi ngày là một trong những điểm đến yêu thích của người tiêu dùng các siêu thị LOTTE MART

Góp phần phát triển hạ tầng thương mại Bắc Ninh

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với hệ thống thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ đời sống dân cư. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các nhà bán lẻ quốc tế với mô hình hiện đại như LOTTE MART sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, nâng cao chất lượng tiêu dùng và tạo thêm không gian sinh hoạt tiện ích cho người dân.

"Chúng tôi kỳ vọng LOTTE MART Bắc Giang sẽ trở thành điểm đến mua sắm tin cậy và yêu thích của người dân địa phương, nơi khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, hàng hóa chất lượng và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp trong không gian mua sắm hiện đại. Đây cũng là bước tiếp theo trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ thống bán lẻ của LOTTE MART tại Việt Nam", đại diện nhà bán lẻ Hàn Quốc chia sẻ thêm.

LOTTE MART Bắc Giang kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm tin cậy và yêu thích của người dân địa phương trong thời gian tới

LOTTE MART Bắc Giang sắp đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong mạng lưới bán lẻ của LOTTE MART tại Việt Nam, còn đồng thời tạo ra một điểm đến thương mại - dịch vụ hiện đại tại khu vực trung tâm Bắc Giang. Thông qua mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm vui chơi, giải trí, LOTTE MART được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân địa phương./.