Giá dầu lao dốc khi Mỹ công bố dừng công kích Iran

Giá dầu toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á. Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 6,4 USD/thùng, về mức 91,9 USD/thùng, tương đương mức giảm 6,5%. Trong khi đó, dầu WTI giảm 5,6 USD/thùng, về mức 84,8 USD/thùng, tương đương mức giảm 6,1%.

Giá dầu thô mất đi phần lớn mức tăng do chiến tranh gây ra trong tuần trước, khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ nỗi lo ngại về địa chính trị sang những dấu hiệu cho thấy leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran có thể đang giảm bớt.

Sự sụt giảm này diễn ra sau một tuần biến động cực độ trên thị trường năng lượng, trong đó giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng do lo ngại rằng các cuộc giao tranh giữa Iran, Mỹ và phiến quân Houthi có thể làm gián đoạn xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Washington ra tín hiệu rằng họ đang kiềm chế các hành động quân sự bổ sung để tạo điều kiện cho ngoại giao, làm giảm bớt những lo ngại tức thời về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Các nhà giao dịch cũng đang đánh giá lại xem liệu sự gián đoạn nguồn cung có nghiêm trọng như lo ngại trước đó hay không.

Mặc dù có đợt bán tháo mạnh, các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường năng lượng vẫn rất nhạy cảm với những diễn biến ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út và các mối đe dọa an ninh liên tục tại hành lang vận chuyển Bab al-Mandab đã làm nổi bật tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng dầu toàn cầu, ngay cả khi xuất khẩu dầu thô vẫn tiếp tục diễn ra.

Giá dầu thô thấp hơn có thể giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát nếu được duy trì, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến vận chuyển có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng giảm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế trước đây đã cảnh báo rằng mặc dù dòng chảy dầu đã phục hồi sau những gián đoạn trước đó, thị trường vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc xung đột mới ở vùng Vịnh, với rủi ro địa chính trị tiếp tục lấn át các yếu tố cơ bản về cung và cầu.