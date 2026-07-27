Schindler Việt Nam kỷ niệm 30 năm, giới thiệu hệ giải pháp di chuyển đô thị thông minh thế hệ mới

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn đô thị hóa mới với tốc độ phát triển nhanh, các tòa nhà ngày càng thông minh hơn, kết nối hơn và lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Điều này cũng kéo theo sự thay đổi về nhu cầu đối với các giải pháp di chuyển theo phương đứng, không chỉ dừng ở yếu tố an toàn và hiệu quả vận hành mà còn hướng tới sự kết hợp giữa thiết kế kiến trúc, công nghệ số và trải nghiệm liền mạch.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Schindler Việt Nam đã công bố tầm nhìn mới cho thế hệ giải pháp di chuyển đô thị tiếp theo.

Với chủ đề "Elevating The Next", Schindler cho biết đang từng bước mở rộng vai trò từ một nhà sản xuất thang máy trở thành đơn vị cung cấp hệ sinh thái giải pháp di chuyển đô thị thông minh, kết nối con người, công trình và công nghệ thông qua những trải nghiệm ngày càng thông minh và tích hợp hơn.

Đồng hành cùng quá trình đô thị hóa tại Việt Nam

Schindler có mặt tại Việt Nam từ năm 1996 và đồng hành cùng quá trình phát triển của thị trường đô thị trong nước. Trong ba thập kỷ qua, doanh nghiệp tham gia nhiều dự án căn hộ, cao ốc văn phòng, khách sạn, hạ tầng giao thông và khu phức hợp quy mô lớn.

Danh mục công trình của Schindler tại Việt Nam bao gồm nhiều dự án như Landmark 81, MeLinh Point, Lotte Center Hà Nội, Capital Place, Saigon Centre, Crescent Mall, Hoiana Resort, hệ thống Vinpearl và tuyến Metro số 3 Hà Nội. Theo doanh nghiệp, đây là những dự án phản ánh cam kết lâu dài trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng đô thị.

Song song với hoạt động triển khai dự án, Schindler cho biết đã đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước, đội ngũ kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hệ thống dịch vụ dài hạn nhằm đồng hành cùng sự phát triển của ngành xây dựng và bất động sản Việt Nam.

Giới thiệu các nền tảng thiết kế và vận hành mới

Theo Schindler, khi các công trình ngày càng hướng đến trải nghiệm của con người, thang máy cũng đang chuyển từ một hạng mục kỹ thuật thuần túy thành một phần của bản sắc kiến trúc, hành trình trải nghiệm của người sử dụng cũng như hệ sinh thái vận hành thông minh của tòa nhà.

Để hiện thực hóa định hướng này, doanh nghiệp giới thiệu danh mục thiết kế mới cùng ba nền tảng gồm DECO 3.0, Phygital và Technical Operations Centre (TOC). Ba nền tảng được phát triển theo hướng kết hợp thiết kế nội thất, trải nghiệm số và năng lực vận hành dựa trên dữ liệu.

Trong đó, DECO 3.0 là nền tảng thiết kế nội thất thang máy thế hệ mới được xây dựng dựa trên nghiên cứu về xu hướng kiến trúc, thiết kế nội thất và vật liệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Phygital được giới thiệu như một nền tảng kết hợp giữa hạ tầng vật lý của thang máy với công nghệ số. Thông qua giao diện thông minh, màn hình hiển thị hiện đại, khả năng kết nối, kiểm soát ra vào và các dịch vụ số, nền tảng này hướng tới biến thang máy thành một nền tảng tương tác, mang lại trải nghiệm trực quan, kết nối và cá nhân hóa hơn cho người sử dụng, đồng thời đóng vai trò là một phần của hạ tầng số trong các tòa nhà hiện đại.

Hoàn thiện hệ sinh thái là Technical Operations Centre (TOC) – trung tâm điều hành kỹ thuật số kết nối dữ liệu thiết bị theo thời gian thực với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư hiện trường trên một nền tảng thống nhất.

TOC được kỳ vọng sẽ chuyển dữ liệu vận hành theo thời gian thực thành các thông tin phục vụ bảo trì theo tình trạng thiết bị, hỗ trợ các dịch vụ dự báo chủ động và góp phần tối ưu hóa hoạt động vận hành của các tòa nhà thông minh.

Cùng với năm chủ đề thiết kế mới gồm Natural Nuances, Tone on Tone, Architectural Elegance, Accent Color và Digital Spaces, ba nền tảng trên được Schindler giới thiệu như những thành phần của hệ sinh thái tích hợp, kết nối giữa thiết kế, trải nghiệm người dùng và năng lực vận hành thông minh trong các công trình tương lai.

Hướng tới thế hệ đô thị thông minh tiếp theo

Theo bà Lina Yu, Tổng Giám đốc Schindler Việt Nam, khi Việt Nam bước vào giai đoạn mới của quá trình chuyển đổi đô thị, doanh nghiệp đặt mục tiêu mang đến các đổi mới toàn cầu, giải pháp di chuyển thông minh và trải nghiệm thiết kế nhằm hỗ trợ thế hệ công trình và hạ tầng tiếp theo.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các chủ đầu tư, kiến trúc sư và đơn vị quản lý tòa nhà để kiến tạo những môi trường thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn, nơi công nghệ góp phần nâng cao trải nghiệm hằng ngày của mọi người sử dụng công trình", bà Lina Yu cho biết.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đầu tư vào các dự án đô thị thông minh, công trình thương mại cao cấp và hạ tầng thế hệ mới, Schindler nhận định vai trò của giải pháp di chuyển theo phương đứng đang mở rộng, từ chức năng vận chuyển sang trở thành một phần của hệ sinh thái tòa nhà kết nối.