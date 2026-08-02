Honda SH bản giới hạn 200 chiếc ra mắt khách Việt: Giá khởi điểm 235 triệu đồng, dàn áo được xử lý bởi thợ Việt Nam, có tem đánh số thứ tự chống giả đặc biệt

Mới đây, thị trường xe máy Việt Nam đón nhận một sản phẩm xe tay ga mới với số lượng giới hạn. Đó là mẫu xe tay ga Honda SH Super Vetro 2-in-1. Theo đó, dòng xe đặc biệt này được phân phối bởi một đại lý tư nhân tại khu vực miền Nam.

Đơn vị phân phối cho biết chỉ có 200 chiếc SH Super Vetro 2-in-1 cho mỗi cấu hình màu sắc. Có tổng cộng 2 cấu hình phối màu, gồm Green – Sapphire và Sapphire – Green.

Honda SH Super Vetro 2-in-1 được sản xuất giới hạn 200 chiếc mỗi cấu hình. Ảnh: Saigon Cub House

Bản 'nâng cấp' của SH Vetro

Mẫu xe tay ga nhập Ý này là một sản phẩm tùy chỉnh. Dàn áo của chiếc SH 150i được phối màu xanh ngọc lục bảo và xanh lam ngọc. Đặc biệt, mỗi màu sắc sẽ chiếm chính xác một nửa thân xe để tạo điểm nhấn.

Những điểm nhấn nổi bật trên SH Super Vetro 2-in-1. Ảnh: Saigon Cub House

Ở bản Sapphire - Green, nửa trước chiếc xe mang sắc xanh lam. Trong khi đó, nửa sau của xe lại được khoác màu xanh ngọc lục bảo. Thiết kế này sẽ đảo ngược hoàn toàn trên bản SH còn lại. Tùy thuộc vào màu sơn, chiếc xe sẽ có đường chỉ may yên đồng nhất với màu của nửa sau.

Điểm giao thoa giữa hai màu sơn nằm ở ngay hông sàn để chân. Khu vực này của được người thợ xử lý hài hòa, không tạo cảm giác phân tách. Ngoài ra, phần ốp động cơ và ốp pô của SH được hoàn thiện màu bạc. Mỗi chiếc xe đều đi kèm tem nhận diện có số thứ tự, đánh dấu từ 1/200 đến 200/200. Bộ tem này sử dụng vật liệu đặc biệt, có hiệu ứng nhận diện và yếu tố chống giả.

Giá bán của SH Super Vetro bản giới hạn

Ngoài dàn áo đặc biệt, các thông số kỹ thuật của xe vẫn được giữ nguyên bản. Xe giống hệt phiên bản SH 150i Vetro Blue đã ra mắt hồi tháng 5. Các trang bị đáng chú ý có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT, phanh ABS,... Về sức mạnh, phiên bản giới hạn vẫn sử dụng khối động cơ eSP+ dung tích 150 cc quen thuộc.

Hiện tại, mức giá khởi điểm của mẫu xe này được công bố là 235 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá xe SH thực tế có thể tăng cao tùy theo số thứ tự đẹp.

Mỗi xe được dán tem đánh số thứ tự. Ảnh: Saigon Cub House

Có thể thấy, SH Super Vetro 2-in-1 là lựa chọn không dành cho số đông. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng dư dả tài chính, tìm một sản phẩm thể hiện chất riêng, khác biệt với những chiếc SH trên thị trường.