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Nhập khẩu đá quý, kim loại quý tăng đột biến

| | Thị trường

Nửa đầu tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 311 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhập khẩu đá quý, kim loại quý tăng đột biến; điện tử tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất.

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tính đến ngày 15/7, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 122,8 tỷ USD, tăng tới 64,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cùng với đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 37,6 tỷ USD, tăng 22,6%, cho thấy doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nhập khẩu thiết bị để mở rộng sản xuất.

Ở nhóm nguyên liệu đầu vào, nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh. Xăng dầu đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 62,8%; hóa chất đạt 5,5 tỷ USD, tăng 29,2%. Trong khi đó, quặng, khoáng sản và khí hóa lỏng (LPG) đều tăng trên 46%, phản ánh nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng.

Nhóm nguyên liệu nông nghiệp nhập khẩu cũng tăng đáng kể. Đậu tương tăng gần 70%, lúa mì tăng hơn 58% và ngô tăng gần 53%, chủ yếu phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Nhập khẩu tăng mạnh khiến cán cân thương mại tiếp tục nhập siêu tới 20,4 tỷ USD.

Ở lĩnh vực công nghiệp chế tạo, linh kiện, phụ tùng ô tô đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 42,1%; kim loại thường khác tăng 34,6%, còn sản phẩm từ sắt thép tăng 27,5%.

Đáng chú ý, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng đột biến, đạt 1,8 tỷ USD, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là nhóm hàng có quy mô không lớn và thường biến động mạnh theo từng thời điểm.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu một số mặt hàng như phân bón, dược phẩm và thức ăn gia súc, nguyên liệu giảm so với cùng kỳ.

Cùng với đà nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về phía nhập siêu. Tính đến hết ngày 15/7, cả nước xuất khẩu 290,5 tỷ USD nhưng nhập khẩu tới 310,9 tỷ USD, tương ứng nhập siêu khoảng 20,4 tỷ USD. So với cuối tháng 6, mức nhập siêu tiếp tục nới rộng.

Theo Xuân Phong

Tiền Phong

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