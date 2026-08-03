Cục Điều tra Trung ương (CIB) phối hợp với Cục Chống tội phạm kinh tế (ECSD) của Thái Lan vừa bắt giữ hai nghi phạm gồm một phụ nữ mang quốc tịch Thái Lan và một phụ nữ quốc tịch Lào với cáo buộc sản xuất, tàng trữ và phân phối hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Thái Lan.

Chiến dịch được chỉ đạo bởi Trung tướng Jiraphop Phuridet, Tư lệnh Cục Điều tra Trung ương, Thiếu tướng Thatsaphoom Charuprat, Tư lệnh Cục Phòng chống tội phạm công nghệ và Đại tá Phuwathet Chulkasewi, Giám đốc Sư đoàn 1 thuộc Cục Phòng chống tội phạm công nghệ, triển khai đồng loạt tại ba địa điểm ở Bangkok và tỉnh Pathum Thani. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 75.635 sản phẩm giả , bao gồm nước tương, bột ngọt, cà phê hòa tan cùng hơn 30 mặt hàng tiêu dùng khác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Vụ việc được phát hiện sau khi Đội 1 thuộc Cục Chống tội phạm kinh tế tiến hành kiểm tra một khu chợ tại Bang Pakong vào ngày 11/6/2025. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại nước chấm và nước tương có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nhưng vẫn được bày bán công khai, khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn với hàng chính hãng.

Quá trình điều tra cho thấy số hàng này được cung cấp định kỳ hằng tuần bằng xe bán tải thùng kín. Từ manh mối đó, cảnh sát lần theo phương tiện vận chuyển đến một khu nhà trọ ở quận Prawet (Bangkok), nơi phát hiện nghi phạm người Lào cùng chiếc xe được sử dụng để giao hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 530 chai nước tương giả trước khi tiếp tục mở rộng điều tra nhằm truy tìm nơi sản xuất.

Thông qua dữ liệu liên lạc và các đơn đặt hàng trên ứng dụng Line, cảnh sát xác định một phụ nữ Thái Lan là đầu mối điều hành đường dây. Các cuộc giao dịch được thực hiện trực tuyến, sau đó hàng hóa được tập kết và giao nhận tại nhiều địa điểm trung gian nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã xin lệnh khám xét đối với hai cơ sở tại huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani. Đây được xác định là nơi đặt kho chứa và xưởng sản xuất hàng giả.

Phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất quy mô lớn với nhiều loại hàng hóa giả, gồm nước tương, bột ngọt và cà phê hòa tan vi phạm nhãn hiệu.

Tại xưởng còn có 4 bồn chứa dung tích 5.000 lít dùng để lưu trữ nguyên liệu sản xuất nước tương cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ pha trộn và đóng gói.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, quy trình chế biến và đóng gói đều không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sau khi hoàn thiện, hàng giả được phân phối tới các chợ và đại lý trên nhiều địa phương của Thái Lan.

Nhà chức trách cảnh báo việc sử dụng các loại thực phẩm được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc trong điều kiện mất vệ sinh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án cùng tang vật đã được chuyển đến cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra nhằm xác định các cá nhân và tổ chức có liên quan trong đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả này.