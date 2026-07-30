Khoan sâu xuống lòng đất, phát hiện thân quặng vàng 'khủng' dài gần 180 mét

Theo thông báo của Montage Gold - một công ty đang hoạt động khai thác vàng tại châu Phi, lỗ khoan BMRC0029B đã cắt qua 13m quặng vàng có hàm lượng trung bình 4,36 gram/tấn ở độ sâu chỉ khoảng 32m.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của chương trình khoan nhờ thân quặng nằm khá gần bề mặt, yếu tố thường giúp giảm đáng kể chi phí khai thác nếu dự án được phát triển thành mỏ trong tương lai.

Bên cạnh đó, lỗ khoan BMRC0030 cũng ghi nhận nhiều đoạn khoáng hóa có hàm lượng cao, gồm 6m đạt 3,86 gram vàng/tấn ở độ sâu khoảng 98m, 8m đạt 8,06 gram vàng/tấn ở độ sâu 134m và 14m đạt 2,92 gram vàng/tấn ở độ sâu 146m.

Theo Montage Gold, các kết quả khoan mới cho thấy thân quặng vàng tại khu vực Bobosso vẫn tiếp tục kéo dài, đồng thời mở rộng phạm vi khoáng hóa đã được xác định trước đó.

Vị trí dự án Wendé của Montage Gold.

Kể từ khi được Chính phủ Bờ Biển Ngà cấp quyền thăm dò khu đất rộng 107km2 vào tháng 12 năm ngoái, Montage đã hoàn thành hơn 6.500m khoan trong tổng chương trình 9.000m dự kiến tại Wendé.

Theo ông Ovais Habib - chuyên gia phân tích của Scotia Capital, các kết quả mới tiếp tục củng cố niềm tin rằng khu vực Bobosso có đủ tiềm năng để Montage sớm xác định nguồn tài nguyên khoáng sản ban đầu, thông qua các chương trình khoan tiếp theo.

Ngoài hai lỗ khoan trên, Montage còn ghi nhận nhiều kết quả tích cực khác. Lỗ khoan BMRC0014 phát hiện 17m quặng vàng đạt 1,35 gram/tấn ở độ sâu khoảng 95m, trong khi lỗ khoan BMRC0026 cắt qua 8m quặng đạt 2,68 gram/tấn ở độ sâu chỉ 20m. Một lỗ khoan khác, BMRC0008, cũng ghi nhận 8m quặng vàng đạt 1,98 gram/tấn ở độ sâu khoảng 47m.

Theo công ty, các thân quặng tại Bobosso vẫn chưa được xác định hết ranh giới và còn có thể mở rộng cả theo chiều sâu lẫn phương kéo dài.

Ông Martino De Ciccio, CEO Montage Gold, cho biết các kết quả khoan mới đã củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng nhanh chóng xác định trữ lượng ban đầu cho dự án thông qua các chiến dịch khoan tiếp theo.

Dự án Wendé nằm cách thủ đô kinh tế Abidjan khoảng 360km về phía đông bắc, trên đới đứt gãy Ouango-Fitini - cấu trúc địa chất được biết đến với nhiều mỏ vàng lớn tại Bờ Biển Ngà. Trước Montage, các đơn vị sở hữu dự án đã thực hiện hơn 60.000m khoan, chủ yếu tập trung tại khu vực Bobosso, nơi tồn tại dị thường vàng trong đất trên diện tích khoảng 7km2.

Không chỉ Bobosso, Montage hiện đã xác định thêm 8 mục tiêu thăm dò khác trên toàn bộ khu vực Wendé và đang đặt mục tiêu nhanh chóng mở rộng quy mô tài nguyên.

Song song với Wendé, Chính phủ Bờ Biển Ngà cũng vừa cấp cho Montage giấy phép thăm dò khu vực Dabakala rộng 349km2, nằm ngay phía bắc dự án này.

Bờ Biển Ngà hiện là thị trường trọng điểm của Montage Gold. Cuối năm nay, doanh nghiệp dự kiến đưa mỏ Koné vào khai thác thương mại. Theo nghiên cứu khả thi, Koné có thể sản xuất hơn 300.000 ounce vàng mỗi năm trong 8 năm đầu, với tuổi thọ mỏ ước tính khoảng 16 năm.

Trong khi đó, sau khi hoàn tất thương vụ mua lại African Gold hồi tháng 4, Montage cũng đang triển khai chương trình khoan mở rộng 60.000m tại dự án Didievi nhằm tiếp tục nâng cấp và mở rộng nguồn tài nguyên khoáng sản.