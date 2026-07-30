Từ ngày 1/7/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chính thức áp dụng mức giá bán lẻ mới cho dòng xe Camry hybrid. Nhờ tận dụng lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe xanh, phiên bản Camry HEV Premium được giảm sâu 140 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ xuống còn 1,32 tỷ đồng.

Động thái điều chỉnh giá bán diễn ra ngay sau khi liên doanh Nhật Bản quyết định khai tử phiên bản máy xăng 2.0 Q tiêu chuẩn. Việc tinh giản danh mục sản phẩm minh chứng cho định hướng tập trung hoàn toàn vào công nghệ hybrid của Toyota tại thị trường ô tô Việt Nam. Sau khi tái cơ cấu, HEV Premium chính thức đảm nhận vai trò là phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng sedan hạng D Nhật.

Toyota Camry hybrid giảm giá mạnh, về mốc từ 1,32 tỷ đồng. Ảnh: Toyota Việt Nam

Cùng với việc thay đổi cấu trúc sản phẩm, hãng xe Nhật còn tiến hành đổi tên các phiên bản nhằm định vị rõ nét hơn phân khúc cao cấp. Cụ thể, bản HEV Mid được đổi danh xưng thành HEV Premium, trong khi bản cao cấp nhất HEV Top chuyển thành HEV Luxury nhưng vẫn giữ nguyên mức giá cũ là 1,46 tỷ đồng (vốn đã được điều chỉnh giảm từ 20/1/2026).

Quyết định làm mới chiến lược giá và sản phẩm hứa hẹn sẽ củng cố thêm vị thế dẫn đầu của Camry trong phân khúc sedan cỡ D. Tính đến hết tháng 5/2026, Toyota Camry ghi nhận doanh số lũy kế hơn 77.400 xe bàn giao tới tay khách hàng Việt, trong đó cấu hình động cơ hybrid đóng góp hơn 3.100 chiếc. Trong bối cảnh hai đối thủ Honda Accord và Mazda 6 đã tuyên bố dừng cuộc chơi, Camry hiện là một trong hai lựa chọn sedan hạng D hiếm hoi còn lại trên thị trường bên cạnh Kia K5.

Sức hút của Toyota Camry tại Việt Nam đến từ hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L công suất 185 mã lực và mô-tơ điện công suất 134 mã lực. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất tối đa lên tới 224 mã lực, truyền động qua hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước, tối ưu hóa khả năng vận hành lẫn mức tiêu hao nhiên liệu.

Không chỉ sở hữu động cơ tiết kiệm, vua phân khúc còn được tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng hàng loạt công nghệ hiện đại. Không gian cabin gây chú ý với bộ đôi màn hình kỹ thuật số và màn hình trung tâm đồng kích thước 12,3 inch, đi kèm màn hình HUD 10 inch hiển thị trên kính lái. Sự tiện nghi và an toàn của xe được hoàn thiện nhờ hệ thống ghế chỉnh điện có làm mát, dàn âm thanh JBL, camera 360 độ cùng gói công nghệ hỗ trợ lái chủ động gồm cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động và hỗ trợ giữ làn đường.

Phiên bản Giá xe Mức giảm Tên mới Tên cũ Giá mới Giá cũ Toyota Camry HEV Premium Toyota Camry HEV Mid 1.320.000.000 1.460.000.000 140.000.000 Toyota Camry HEV Luxury Toyota Camry HEV Top 1.460.000.000 1.460.000.000 -

Chi tiết bảng giá Toyota Camry mới nhất. Đơn vị: Đồng