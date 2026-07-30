Nga báo tin dữ đến cả thế giới

Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa và ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Động thái này được đánh giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng khu vực cũng như hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong những tháng cuối năm.

Theo thông tin từ Chính phủ Nga, quyết định được đưa ra sau cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì. Trước đó, lệnh cấm dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/7/2026, tuy nhiên giới chức nước này đã quyết định kéo dài đến hết năm.

Không chỉ gia hạn thời gian, Nga còn mở rộng phạm vi áp dụng. Theo đó, lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ được áp dụng đối với cả các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và các đơn vị kinh doanh, phân phối nhiên liệu. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh.

Trong khi tiếp tục siết xuất khẩu xăng, Chính phủ Nga cho biết lệnh hạn chế đối với dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi nguồn cung trong nước ổn định hơn. Giới chức nước này cho rằng việc duy trì quá lâu các biện pháp hạn chế có thể khiến lượng diesel tồn kho tăng cao, gây áp lực lên hoạt động của các nhà máy lọc dầu và buộc một số cơ sở phải cắt giảm công suất.

Theo các cơ quan chức năng Nga, quyết định gia hạn lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu nội địa vẫn cần được ưu tiên. Những tháng gần đây, Nga đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ vào mùa hè, trong khi một số cơ sở hạ tầng năng lượng chịu tác động từ các cuộc tấn công liên quan đến xung đột với Ukraine.

Ngoài yếu tố nguồn cung, nhu cầu nhiên liệu phục vụ nông nghiệp, vận tải và hoạt động sản xuất trong mùa cao điểm cũng khiến Chính phủ Nga ưu tiên giữ lại lượng xăng lớn hơn cho thị trường nội địa.

Đây không phải lần đầu Nga áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Trong những năm gần đây, nước này nhiều lần tạm dừng hoặc siết xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm kiểm soát giá trong nước, bảo đảm nguồn cung và hạn chế biến động trên thị trường.

Xuất khẩu xăng của Nga bình quân vào khoảng 100.000 thùng/ngày - mức khá nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch xăng trên toàn cầu nên giá xăng dầu khó tăng sốc vì lý do này. Dù vậy, lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga có thể gây tác động đáng kể hơn trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang rất nhạy cảm, khi xung đột với Iran đang kéo dài.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước vùng Vịnh - gần như bị tê liệt từ cuối tháng 2, khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, bất kỳ hạn chế mới nào đối với hoạt động thương mại nhiên liệu cũng có thể làm gia tăng sức ép lên các quốc gia nhập khẩu dầu, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Nga.