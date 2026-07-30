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Đào móng xây bể bơi, phát hiện nhiều vàng thỏi và tiền xu trị giá hơn 20 tỷ đồng

| | Thị trường

Kho báu chứa vàng có thể đã được chôn cất từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước.

Một người đàn ông tại Pháp đã có phát hiện bất ngờ khi cải tạo ngôi nhà mới mua. Trong lúc đào đất để xây bể bơi ở khu vườn phía sau, ông phát hiện nhiều thỏi vàng và tiền vàng được chôn dưới lòng đất với tổng giá trị ước tính khoảng 700.000 euro (21 tỷ đồng).

Theo Connexion France, vụ việc xảy ra tại thị trấn Neuville-sur-Saône, gần thành phố Lyon. Người đàn ông 68 tuổi đã mua căn nhà khoảng một năm trước và bắt đầu cải tạo khu vườn phía sau thành bể bơi nhằm xây dựng không gian thư giãn cho gia đình.

Trong quá trình đào móng, ông phát hiện một số vật thể được bọc kín bằng túi nhựa và chôn sâu dưới lòng đất. Sau khi kiểm tra, người đàn ông nhận thấy bên trong có 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng.

Ngay sau đó, ông đã thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Các chuyên gia được mời đến giám định và xác nhận toàn bộ số hiện vật đều là vàng thật.

Theo The Times, tổng giá trị số vàng được định giá khoảng 700.000 euro, tương đương 21 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi ít ai nghĩ rằng một khối tài sản lớn như vậy lại được chôn giấu ngay dưới khu vườn của một ngôi nhà dân dụng.

Tuy nhiên, việc phát hiện kho vàng không đồng nghĩa người tìm thấy sẽ ngay lập tức trở thành chủ sở hữu hợp pháp.

Theo quy định của pháp luật Pháp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh nguồn gốc và quyền sở hữu của số vàng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc phân chia hoặc trao quyền sở hữu.

Điều đáng chú ý là chủ nhân trước của ngôi nhà đã qua đời, trong khi những người thừa kế của ông cho biết hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của số vàng này. Điều đó khiến nguồn gốc thực sự của kho báu trở thành một bí ẩn.

Các chuyên gia nhận định số vàng có thể đã được chôn cất từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước, rồi bị lãng quên theo thời gian. Hiện chưa có bằng chứng xác định ai là người đã chôn giấu số tài sản này cũng như mục đích của việc cất giữ.

Giới chức Pháp đang tiếp tục điều tra để xác minh lịch sử của ngôi nhà, truy tìm các tài liệu và thông tin liên quan nhằm làm rõ chủ sở hữu hợp pháp của kho vàng.

Vụ việc là một trong những trường hợp hiếm gặp khi hoạt động cải tạo nhà ở vô tình dẫn đến việc phát hiện tài sản có giá trị lớn bị chôn giấu dưới lòng đất, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc cũng như quyền sở hữu hợp pháp của số vàng này.

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Khánh Vy

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