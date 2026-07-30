Mẫu iPhone đang giảm hơn nửa giá, rẻ chưa từng có

Thị trường smartphone bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về giá khi nhiều mẫu iPhone tiếp tục được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh xuống mức thấp.

Đáng chú ý, iPhone 13 hiện đã giảm hơn 50% so với thời điểm mở bán, trong khi một số model mới như iPhone Air cũng nhanh chóng được giảm hàng triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn lên kệ.

Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ, iPhone 13 phiên bản 128GB hiện có giá niêm yết khoảng 13,99 triệu đồng. Nếu kết hợp chương trình thu cũ đổi mới cùng ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, mức giá thực tế có thể giảm xuống chỉ còn từ 11,35 triệu đồng. Một số đại lý khác cũng đưa mẫu máy này về khoảng 11,5-11,99 triệu đồng.

Nguồn hàng iPhone 13 trên thị trường hiện không còn dồi dào. Tại nhiều hệ thống bán lẻ, số lượng máy còn lại khá hạn chế, trong khi các tùy chọn về màu sắc và dung lượng cũng không còn đầy đủ như trước. (Ảnh: Techone)

So với mức giá gần 25 triệu đồng khi ra mắt năm 2021, iPhone 13 đã giảm hơn nửa giá. Đây cũng là một trong những mẫu iPhone có mức giảm mạnh nhất trên thị trường hiện nay.

Dù đã ra mắt gần 5 năm, iPhone 13 vẫn duy trì sức hút trên thị trường nhờ thiết kế chưa lỗi thời và hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Máy sở hữu khung nhôm với các cạnh vuông đặc trưng, mặt trước được bảo vệ bằng kính Ceramic Shield cùng chuẩn kháng nước và bụi IP68, mang lại cảm giác cao cấp và độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch với độ phân giải 1.170 x 2.532 pixel và mật độ điểm ảnh khoảng 460 ppi vẫn cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc trung thực và độ tương phản cao, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chơi game hay làm việc.

Tuy nhiên, do đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm, nguồn hàng iPhone 13 tại nhiều hệ thống bán lẻ hiện không còn dồi dào, trong khi các tùy chọn về màu sắc và dung lượng bộ nhớ cũng ngày càng hạn chế.

Không chỉ dòng iPhone 13, thế hệ iPhone 14 cũng đang được giảm giá đáng kể sau gần 4 năm có mặt trên thị trường.

Phiên bản iPhone 14 128GB hiện dao động quanh 13,89-13,99 triệu đồng sau ưu đãi, thấp hơn so mức giá mở bán 24,99 triệu đồng. iPhone 14 Plus 128GB hiện được bán với giá khoảng 15,99 triệu đồng,

Ở nhóm sản phẩm mới hơn, iPhone 15 cũng đang bước vào đợt điều chỉnh giá. Hiện iPhone 15 bản 128GB được bán với giá khoảng 17,99 triệu đồng, còn bản 256GB giảm xuống 20,89 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với trước.

Việc nhiều mẫu iPhone liên tục được điều chỉnh giá cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn kích cầu trước mùa ra mắt thế hệ mới. Khoảng cách giá giữa các đời máy ngày càng thu hẹp, giúp người dùng có thêm lựa chọn ở nhiều phân khúc. Trong bối cảnh đó, các mẫu iPhone đã ra mắt từ 2-4 năm như iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 15 được dự báo sẽ tiếp tục là nhóm sản phẩm có sức mua tốt nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng.