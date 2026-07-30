Đây là mẫu xe châu Âu có chi phí nuôi như xe Nhật, Hàn

Trước đây, cụm từ “xe châu Âu” và “chi phí tiết kiệm” hầu như chưa bao giờ song hành cùng nhau. Các dòng xe châu Âu tại Việt Nam thường có mức giá khá cao bởi thuế nhập khẩu khiến các hãng chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh các dòng xe sang, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn. Mức giá phải bỏ ra cho xe châu Âu thấp nhất khoảng 1 tỷ đồng.

Skoda giải bài toán chi phí thế nào?

Lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, đã có nhiều lo ngại về các khoản chi phí cao mà người tiêu dùng sẽ phải mất để có thể sử dụng một chiếc Skoda Kushaq.

Để giải quyết bài toán này, Skoda Việt Nam cho biết đã chủ động tập trung tối ưu chuỗi cung ứng ngay từ những giai đoạn đầu tiên, minh chứng thể hiện qua việc hãng được đầu tư cụm nhà máy sản xuất hiện đại ở Quảng Ninh.

Do đó, khi những chi phí liên quan tới bảo dưỡng hay phụ tùng của Kushaq được đưa công khai lên các nền tảng, người tiêu dùng đã phải thật sự ngạc nhiên.

Nhờ tiêu chuẩn xuất xưởng tốt, Skoda Việt Nam khuyến nghị mốc bảo dưỡng định kỳ cho Kushaq lên tới 7.500 km hoặc 1 năm (tùy điều kiện nào đến trước), dài hơn so với mức 5.000 km hoặc 6 tháng quen thuộc trên thị trường. Việc kéo giãn chu kỳ này không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể thời gian mang xe đến xưởng, mà còn giảm thiểu chi phí nhân công và vật tư.

Đáng chú ý, mọi chiếc Kushaq đều được sử dụng dầu động cơ đạt chuẩn VW 508 00 – chuẩn cao cấp của Tập đoàn Volkswagen, giúp nâng cao khả năng vận hành của động cơ, chi phí hợp lý.

Kết quả là, tổng chi phí bảo dưỡng đến mốc 60.000 km của Kushaq (tương đương 6 năm vận hành) dừng lại ở mức xấp xỉ 25 triệu đồng, tương đương khoảng 400 đồng/km. Đây là con số phá vỡ mọi định kiến, đặt chi phí "nuôi" xe Skoda ngang hàng, thậm chí tiết kiệm hơn một số dòng xe châu Á cùng phân khúc.

Chất lượng toàn cầu cùng chuỗi cung ứng được tối ưu

Một nỗi e ngại lớn khác của người dùng xe Âu là giá phụ tùng đắt đỏ và thời gian chờ đợi linh kiện từ nước ngoài. Với Skoda Kushaq, bài toán này đã được giải quyết nhờ chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Phụ tùng của Skoda tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ quê nhà Mladá Boleslav (Cộng hòa Séc) hoặc từ Trung tâm Hậu mãi Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Volkswagen tại Singapore (VRAS). Điểm cộng lớn là mọi chi tiết thay thế trên Kushaq đều mang nhãn hiệu VW, khẳng định sự đồng bộ và chất lượng nguyên bản từ tập đoàn mẹ.

Cụm đèn LED trên Skoda Kushaq có chi phí thay thế rẻ hơn trang bị tương tự trên một số đối thủ châu Á.

Bên cạnh giá cả, tốc độ cung ứng linh kiện cũng là một lợi thế của Skoda. Nhờ cái bắt tay chiến lược cùng TC Group, Skoda đã xây dựng thành công hệ thống logistics chuyên nghiệp với các kho bãi trung tâm quy mô lớn tại Đông Anh (miền Bắc) và Vũng Tàu (miền Nam).

Mạng lưới này đảm bảo khả năng điều phối phụ tùng trên cả ba miền, đập tan nỗi lo ngại phải “trùm mền” của các chủ xe mỗi khi chờ phụ tùng.

Với Skoda Kushaq, bài toán chi phí không còn là rào cản ngăn cách người dùng Việt Nam tiếp cận những giá trị cơ khí vượt trội. Sự kết hợp giữa chi phí bảo dưỡng tối ưu, giá phụ tùng thay thế bình dân và hệ thống cung ứng linh kiện luôn sẵn sàng tạo nên sự chắc chắn và an tâm cho người tiêu dùng.

Skoda Kushaq giờ đây không chỉ là một mẫu SUV hạng B vận hành đầm chắc, an toàn mà còn là một chiếc xe có chi phí tối ưu, phù hợp với những gia đình trẻ đam mê xê dịch, thường xuyên di chuyển.