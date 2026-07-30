Một hãng xe bán tại Việt Nam vừa trình diễn công nghệ pin 'đỉnh của chóp' - sạc từ 10% đến 70% ngang đổ xăng

Nếu trước đây việc chờ sạc pin luôn được xem là một trong những rào cản lớn nhất của xe điện thì các hãng xe Trung Quốc đang bước vào cuộc đua mới, rút ngắn thời gian sạc xuống chỉ còn vài phút.

Mới đây, thương hiệu xe sang Hongqi thuộc tập đoàn FAW công bố kết quả thử nghiệm nguyên mẫu pin sạc siêu nhanh mới, cho thấy pin có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 3 phút 41 giây.

Chỉ cần cắm sạc thêm vài phút, dung lượng pin tiếp tục tăng lên 97% sau hơn 8 phút. Nếu kết quả này được tái hiện trên các mẫu xe thương mại, Hongqi sẽ thiết lập một cột mốc mới về tốc độ sạc trong ngành xe điện.

Theo CNEVPost, chuẩn tham chiếu hiện nay thuộc về pin Blade thế hệ thứ hai của BYD, có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút khi sử dụng bộ sạc công suất cao mới nhất của hãng.

Như vậy, nguyên mẫu của Hongqi đã rút ngắn thêm hơn một phút so với công nghệ đang được xem là dẫn đầu thị trường. Trong lĩnh vực sạc nhanh, khoảng cách này được đánh giá là khá lớn.

Để đạt tốc độ sạc cực nhanh, Hongqi phối hợp cùng China Automotive New Energy Battery Technology (CNET) phát triển bộ pin có tốc độ sạc đỉnh 12C - cao hơn đáng kể so với mức 4C đến 5,5C đang phổ biến trên nhiều mẫu xe điện cao cấp hiện nay.

Theo hãng, nhóm nghiên cứu đã phát triển loại chất điện phân mới có độ khử dung môi thấp kết hợp với cực dương phủ carbon tổng hợp, giúp giảm khoảng 15% điện trở bên trong pin. Nhờ đó, các ion lithium có thể di chuyển nhanh hơn trong quá trình sạc mà vẫn hạn chế thất thoát năng lượng.

Tuy nhiên, tốc độ sạc càng cao thì lượng nhiệt sinh ra càng lớn, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và độ an toàn của pin.

Để giải quyết bài toán này, Hongqi trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng thích ứng, liên tục theo dõi nhiệt độ, điều chỉnh công suất sạc và giới hạn điện áp theo thời gian thực nhằm tránh hiện tượng quá nhiệt.

Trong các thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường 25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa các cell pin luôn được giữ dưới 3°C, cho thấy hệ thống quản lý nhiệt hoạt động khá hiệu quả ngay cả khi pin tiếp nhận lượng điện rất lớn trong thời gian ngắn.

Dù vậy, công nghệ này hiện vẫn mới dừng ở giai đoạn nguyên mẫu. Hongqi chưa công bố thời điểm đưa bộ pin vào sản xuất hàng loạt cũng như mẫu xe đầu tiên được trang bị.

Điều này tạo ra khác biệt đáng kể so với BYD, khi pin Blade thế hệ mới đã được thương mại hóa trên nhiều dòng xe.

Trong khi đó, hầu hết các mẫu xe điện cao cấp hiện nay sử dụng công nghệ sạc 4C hoặc 5,5C, như pin CATL Shenxing, CATL Qilin hay các mẫu xe của Zeekr và Li Auto, với thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 10-11 phút.

Việc rút ngắn thời gian sạc xuống dưới 4 phút được xem là bước tiến quan trọng nếu Hongqi có thể đưa công nghệ này vào sản xuất thương mại. Khi đó, trải nghiệm sạc xe điện sẽ tiến gần hơn đến việc tiếp nhiên liệu cho xe sử dụng động cơ đốt trong, giúp giảm đáng kể một trong những rào cản lớn nhất đối với người dùng xe điện đường dài.