Khoan sâu hơn 300m, bất ngờ phát hiện quặng vàng, bạc, đồng hàm lượng cực cao - mạng lưới khoáng sản khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất lộ diện

Theo công bố của NGEx Minerals - một công ty thăm dò khoáng sản có trụ sở tại Vancouver, Canada lỗ khoan DPDH078 tại khu vực Mars đã cắt qua 20,5 m quặng với hàm lượng trung bình 6,29% đồng, 15,18 gram vàng/tấn và 53,5 gram bạc/tấn ở độ sâu khoảng 298 m.

Đáng chú ý, ngay trong thân quặng này, các kỹ sư còn ghi nhận một đoạn dài 3,5 m chứa tới 20,25% đồng, cùng 21,3 gram vàng/tấn và 172 gram bạc/tấn ở độ sâu khoảng 301 m.

Một lỗ khoan khác là DPDH076 cũng phát hiện 10,7 m quặng với hàm lượng 3,4% đồng, 4,4 gram vàng/tấn và 31 gram bạc/tấn ở độ sâu khoảng 136 m.

Theo chuyên gia phân tích Bryce Adams của Desjardins Securities, loạt kết quả khoan mới tiếp tục củng cố nhận định rằng Lunahuasi không chỉ là một thân quặng đơn lẻ mà là một hệ thống khoáng hóa quy mô lớn.

Trong đó, khu vực Mars đang nổi lên là vùng có hàm lượng quặng cao nhất và có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của toàn dự án. Theo ông, các mũi khoan mới đang dần làm rõ cấu trúc của hệ thống này, với sự hiện diện đồng thời của các mạch vàng nhiệt dịch hàm lượng rất cao, các thân quặng sunfua khối lớn và hệ thống khoáng hóa đồng - vàng kiểu porphyry

Trong khi đó, ông Craig Hutchison, chuyên gia của TD Securities, đánh giá các kết quả này là "rất ấn tượng". Đây cũng là những kết quả cuối cùng của chiến dịch khoan gồm 32 lỗ, với tổng chiều dài 27.318 m.

Lunahuasi nằm trong khu vực dọc biên giới Chile - Argentina và mới được phát hiện vào năm 2023. Chỉ sau thời gian ngắn, dự án đã thu hút sự chú ý nhờ liên tục ghi nhận các quặng đồng và vàng có hàm lượng cao trong khu vực, vốn tập trung nhiều mỏ đồng lớn như: Josemaria, Filo del Sol và Los Helados.

Ngoài DPDH078, chiến dịch khoan lần này còn ghi nhận nhiều kết quả tích cực khác. Lỗ khoan DPDH073 cắt qua 34 m quặng với hàm lượng 3,03% đồng, 1,89 gram vàng/tấn và 30,8 gram bạc/tấn ở độ sâu khoảng 567 m. Trong khi đó, DPDH075 phát hiện 13,5 m quặng đạt 5,74% đồng, 7,25 gram vàng/tấn và 38,3 gram bạc/tấn ở độ sâu khoảng 399 m.

Theo NGEx, hai lỗ khoan này đã mở rộng ranh giới khoáng hóa về cả hai đầu của dự án, cho thấy hệ thống quặng vẫn còn tiếp tục kéo dài và chưa xác định được giới hạn.

Dù chưa công bố ước tính tài nguyên hay trữ lượng ban đầu, ban lãnh đạo NGEx cho biết kết quả khoan hiện nay mang lại sự tự tin rằng quy mô thực tế của Lunahuasi còn lớn hơn đáng kể so với những gì đã xác định.

"Tại mỗi giai đoạn khoan, chúng tôi đều tiếp tục mở rộng quy mô của hệ thống. Lunahuasi đang cho thấy đây là một hệ thống khoáng hóa rất đặc biệt, hội tụ đầy đủ các kiểu khoáng hóa liên quan đến đá porphyry", CEO Wojtek Wodzicki cho biết.

Sau khi hoàn tất chiến dịch khoan vừa qua, NGEx đang cập nhật mô hình địa chất của dự án, đồng thời chuẩn bị triển khai thêm một chương trình khoan quy mô lớn và xây dựng đường hầm thăm dò nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi khoáng hóa cũng như kiểm tra các mục tiêu mới.

Song song với đó, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đưa Lunahuasi vào Chương trình Ưu đãi Đầu tư Lớn (RIGI) của Argentina. Nếu được chấp thuận, dự án sẽ được hưởng loạt ưu đãi trong 30 năm, bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 25%, miễn thuế xuất khẩu đối với vàng và bạc, cùng nhiều chính sách khuyến khích đầu tư khác.